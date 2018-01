Puigdemont pide poder regresar “sin riesgos” para “restaurar” la democracia

El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont dijo ayer que trabaja para volver al Parlamento catalán y que su regreso “sin riesgos” sería el primer paso para “restaurar” la democracia y abrir un “diálogo necesario” con Madrid.

En declaraciones tras reunirse con diputados en el Parlamento danés, resaltó que ese es “su camino” para los próximos días, reclamó de nuevo al Gobierno español que “reconozca” el resultado de las elecciones autonómicas de hace un mes y avanzó que se reunirá con el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC).

Fuentes de la presidencia de la cámara autonómica catalana señalaron que la reunión será hoy en Bruselas, ciudad a la que Puigdemont huyó a finales de octubre de la justicia española, que lo acusa de presuntos delitos rebelión, sedición y malversación de cargos públicos, y desde la que este lunes voló a Copenhague, en su primera salida de Bélgica.

A España, afirmó el político independentista, regresaría “ahora mismo” si se “respetase” el triunfo independentista en las urnas y sin “miedos ni amenazas”.



“Delirante”

Puigdemont –que habló en inglés, castellano y catalán– calificó de “sorprendente” y “delirante” la argumentación del juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, y que este lunes decidió no reactivar la euroorden de detención con motivo de su viaje al país nórdico.

Que Llarena, a su juicio, argumente “que alguien para evitar ser detenido quiera ser detenido” muestra la “debilidad” de su posición. Puigdemont justificó su presencia en el Parlamento danés por la importancia de comenzar una discusión política “de interés para Europa”.

El expresident discutió cerca de una hora con una decena de diputados de seis formaciones que suman en torno al 38% de los escaños, incluidos el ultraderechista Partido Popular Danés (segunda fuerza y aliado externo del Gobierno) y la rojiverde Lista Unitaria (cuarta). El popular Soren Espersen había rechazado inicialmente acudir a la reunión (convocada por el diputado Magni Arge, de una fuerza independentista de las Islas Feroe, territorio autónomo danés), pero justificó su presencia a última hora por un cambio en la agenda.

No estuvieron presentes, sin embargo, los partidos de la coalición de Gobierno –dos formaciones liberales y una conservadora–, con el argumento de que no quieren involucrarse en asuntos españoles ni dar la impresión de que simpatizan con los independentistas catalanes.

Tampoco participó el Partido Socialdemócrata, primera fuerza parlamentaria.

Por otro lado, Puigdemont besó la bandera española ante la reprimenda de un ciudadano al que alegó que no tiene “ningún problema” con España.

En un vídeo compartido en redes sociales, un hombre se acerca a Puigdemont –que estaba sentado en una cafetería en Copenhague junto a otras personas– con una bandera de España y le increpa para que la bese, a lo que Puigdemont accede dos veces y responde que tampoco tiene “ningún problema con España”.

Ante la insistencia del autor del vídeo, que le reprocha que el independentismo ha generado confrontación y que acabará en la cárcel si regresa a España, Puigdemont responde: “Hemos votado en masa”.