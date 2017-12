El PP plantea en su programa escuelas “sin adoctrinamiento” y medios plurales

El programa del PP para las elecciones catalanas del 21 de diciembre contempla desmantelar las estructuras de Estado creadas por el Govern independentista, asegurar “una enseñanza de calidad y sin adoctrinamiento” y hacer de TV3 y Catalunya Rádio unos medios plurales, pues considera que no lo son.

El documento, de 18 páginas, y dado a conocer ayer, recoge 150 medidas con las que el PP quiere abrir una nueva etapa para “cerrar heridas y recuperar las amistades y los afectos perdidos” entre los catalanes, según afirma el cabeza de lista, Xavier Garcia Albiol, en el propio programa.

“Queremos que vuelvas a aquellas cenas con amigos y familiares donde la discusión política no lo monopolizaba todo; recuperar el respeto por los sentimientos de todos”, asegura el candidato popular a los votantes en la introducción del documento.

El Partido Popular de Cataluña también promete en su programa impulsar el pluralismo en las instituciones catalanas y acabar “con la monopolización nacionalista de las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad civil”.

Aseguran que defenderán con orgullo el bilingüismo y “devolver la normalidad, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional a Cataluña, con un proyecto de gobierno para todos los catalanes que pase página de la obsesión del separatismo excluyente”.

“Las calles deben volver a ser un espacio de encuentro cívico. Trabajaremos sin desmayo para superar la etapa de confrontación en la que se ha hundido la política catalana estos últimos años. Superaremos el enfrentamiento”, promete el programa.

Cita de Tarradellas

El PP sostiene que España es Cataluña y Cataluña es España, y lo reivindica como legado que califican de “fantástico”, en un programa electoral en el que hacen un guiño a la popular fase del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas. “Ojalá que, como hace 40 años, la democracia con pluralidad, la ley con legitimidad, y la libertad en la concordia puedan saludar de nuevo a los ciudadanos de Cataluña con un: Ja sóc aquí”, reivindica el proclama de García Albiol.

Por su parte, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró ayer que confía en que, tras el 21 de diciembre, el “interlocutor” en Cataluña tenga predisposición al diálogo y al acuerdo y sea presidente “de todos los catalanes, no de una parte” y, sobre todo, que sus políticas “unan y no dividan”.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo abogó por que Cataluña recupere “las certezas de la tranquilidad y el cumplimiento de la ley” y apostó por una comunidad autónoma que se mueva por una política de “integración y no por políticas disgregadoras”.

“Recuperar la onda”

“Cataluña avanza cuando comparte objetivos comunes con España y cuando se ocupa del interés general de los ciudadanos”, precisó el también ministro de Educación.

Méndez de Vigo añadió durante la ruenda de prensa que el Gobierno espera que Cataluña “recupere la onda” y se ponga en la misma línea que el resto de España”. El portavoz del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy insistió en “remar juntos en la misma dirección, trabajar unidos y plantearnos nuevos retos”.

Por ello, el ministro aseguró que el 21 de diciembre la “única certeza” es que el Gobierno de Madrid tiene la mano tendida al diálogo “sin fecha de caducidad” para resolver los problemas de la gente. l