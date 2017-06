Podemos pierde la moción contra Cifuentes después de un largo y tenso debate

Podemos perdió, como estaba previsto, la moción de censura presentada contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en un debate marcado por la tensión y las múltiples intervenciones de los miembros del Gobierno del Partido Popular, lo que motivó las críticas de los grupos de la oposición.

La candidata alternativa a la presidencia, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, recibió solo el respaldo de su partido, mientras que el PP y Ciudadanos votaron en contra y el PSOE se abstuvo.

La tensión fue notable especialmente al final del debate, cuando abandonó el pleno toda la bancada del PP, incluida Cifuentes, tras un rifirrafe protagonizado por el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, y el secretario general de Podemos en la comunidad, Ramón Espinar.

“Me ha acusado también de robar y mire, yo ya eso no. Si no retira eso, yo me retiro de este Pleno”, dijo Ossorio. Espinar se negó a hacerlo al decir, en alusión a la bancada del PP, que “todos son presuntamente inocentes pero aplaudían a los que robaban”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Cifuentes comentó que no van a “permitir” que acusen al “intachable” Ossorio de “ladrón” y criticó a Podemos por llevar “toda la mañana insultando y descalificando” al PP.

Finalmente, rehusó participar en el debate al considerar que ante este “nivel de fango” a Podemos no le iba a interesar lo que tenga que decir, aunque había revelado que tenía previsto hacerlo en dos ocasiones.

Con Pablo Iglesias

Al debate, que se prolongó debido a las solicitudes de intervención de varios diputados por alusiones, acudió como invitado el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Junto a él, asistieron otros dirigentes del partido como el secretario de Organización, Pablo Echenique; la portavoz en el Congreso; Irene Montero; y el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón.

En su intervención, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, sostuvo que “cualquiera que forme parte” del PP queda “incapacitado para liderar cualquier tipo de regeneración”. El portavoz adjunto del PSOE-M en la Asamblea, José Manuel Franco, pidió al PP que “deje de dañar” a la comunidad. l