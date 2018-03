El PDeCat critica el bloqueo de la CUP y llama a negociar para evitar otras elecciones

La coordinadora del PDeCat, Marta Pascal, reprochó ayer a la CUP su “irresponsabilidad” por el “bloqueo” a la investidura de Jordi Sánchez e hizo un llamamiento al soberanismo a “desbloquear” la situación y evitar otras elecciones, aunque con la condición de que el candidato a investir provenga de las filas de JxCat.



En declaraciones a los periodistas después de un consell nacional extraordinario del PDeCat, Pascal evaluó así la situación a la que llevó la decisión del consejo político de la CUP de abstenerse en la hipotética investidura de Sánchez (JxCat), lo que hace inviable su elección.



La portavoz de la formación subrayó que ni siquiera “se ha puesto sobre la mesa” del consell nacional la posibilidad de que Carles Puigdemont (JxCat) y Antoni Comín (ERC) renuncien a sus actas de diputados –no pueden votar desde Bélgica–, lo que sí permitiría elegir a Sánchez.

Pascal lanzó críticas a la CUP, a la que tachó de “irresponsable” por estar “bloqueando” la investidura cuando hay una mayoría independentista en el Parlament: “Basta de vetos y de papeleras de la historia”, añadió, en alusión a la frase que dijo en su momento la CUP cuando se negó a investir a Artur Mas.



En este contexto, hizo un llamamiento a la “responsabilidad, a ponerse de acuerdo y a cumplir los pactos”, y remarcó que el candidato a la presidencia de la Generalitat tiene que ser de JxCat, como se acordó con ERC después de que la candidatura de Puigdemont fuera la primera fuerza soberanista el 21-D.

Pascal rechazó “de todas todas” la repetición de elecciones, escenario que solo serviría para “dar alas al 155” y que Cataluña “no se puede permitir”.

El único escenario

Así que llamó a los soberanistas a que muestren “responsabilidad” y a “negociar a puerta cerrada” para lograr un gobierno “estable”: “No imaginamos otro escenario que no sea el acuerdo”, remarcó Pascal.

“Algunos hablan mucho y hacen poco, pero nosotros estamos para desbloquear”, incidió la portavoz del PDeCat en otra crítica velada a la CUP, a la que además recalcó que “no estamos en la etapa de la desobediencia, ni de la unilateralidad ni del postureo”.

La coordinadora aseveró que, en el consell nacional, los intervinientes agradecieron el “gesto” de Carles Puigdemont de renunciar a ser investido y señalar como sucesor a Jordi Sánchez, número dos de JxCat que cuenta con el aval del PDeCat aunque

no es militante.

Por su parte, el diputado de la CUP Vidal Aragonés, que el sábado anunció que su formación rechaza el acuerdo de JxCat y ERC por ser “autonomista” y se abstendría en una investidura de Jordi Sánchez, afirmó ayer que la CUP no quiere acudir a unas nuevas elecciones, “pero si la alternativa debe ser que gestionemos una autonomía, quizá no es la peor de las alternativas”.



En una entrevista en la emisora RAC1, Vidal Aragonés instó a JxCat y ERC a “defender el derecho de voto de Puigdemont y Comín” desobedeciendo a los tribunales y aseguró que el hecho de que haya unas elecciones “no depende de nosotros”.

“No es una venganza”

Sobre su abstención a una hipotética investidura de Jordi Sánchez, el diputado de la CUP aseguró que “no es una venganza”.

“La CUP no quiere elecciones. No pensamos que sea el mejor escenario. Pero si la alternativa debe ser que gestionamos una autonomía, quizá no es la peor de las alternativas”, subrayó el diputado antisistema, que resaltó que “las elecciones situaron a Comín y Puigdemont como dos diputados con derecho de voto”.



“Únicamente con ellos habría posibilidad de elegir un presidente o una presidenta, y luego hacer un gobierno”, precisó Aragonés.

Vidal Aragonés insistió en que si JxCat y ERC “tienen la perspectiva de gestionar durante cuatro años una autonomía, quizás tendrán que ir a buscar a otra fuerza política que les pueda comprar este relato”.

Por su parte, el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha tildado ayer a JxCat, ERC y CUP de “inútiles en términos políticos” tras no lograr un acuerdo a tres bandas y no descartó una repetición de elecciones después de que los antisistema hayan hecho inviable la investidura de Jordi Sánchez.



En declaraciones a los periodistas en las puertas del Parlament, Illa dijo que las negociaciones “opacas” de las fuerzas independentistas “han dejado de ser una comedia para pasar a ser una pesadilla”.

Illa criticó los “vetos cruzados y las posiciones sectarias” de los independentistas, que en más de dos meses son incapaces de hallar un candidato. l