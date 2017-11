Junqueras y los exconsellers de ERC asumen la aplicación del artículo 155

El exvicepresident Oriol Junqueras y los otros tres exconsellers de ERC encarcelados asumieron los efectos del artículo 155, sin acatarlo expresamente como sus compañeros del PDeCat, y alegaron para pedir su libertad que la Declaración de Independencia tuvo solo valor político.

Así lo sostienen Junqueras y los exconsellers de ERC Raúl Romeva Carles Mundó y Dolors Bassa en sus recursos de apelación, para pedir que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional revoque la decisión de la juez Carmen Lamela de enviarlos a prisión en la causa en que los investiga por rebelión, sedición y malversación.

Los argumentos de los cuatro exmiembros republicanos del Govern trascendieron después de que el lunes se conocieran los recursos de apelación de los exconsellers del PDeCat Jordi Turull (Presidencia) y Josep Rull (Territorio), ambos defendidos por el abogado Jordi Pina, en que pedían que la Audiencia Nacional les dejara en libertad alegando que han acatado “expresamente” las medidas del artículo 155, sin ofrecer ninguna “resistencia”.



Sin acatamiento

Por su parte, Junqueras, Romeva (Exteriores), Mundó (Justicia) y Bassa (Trabajo), representados por Andreu Van den Eynde, evitan acatar expresamente el artículo 155 de la Constitución, pero sí asumen sus efectos, al sostener que cuando acudieron a declarar ante la juez lo hicieron ya como exconsellers y que, una vez disuelto el Parlament, “comparten” el objetivo de participación en las elecciones del 21–D.

Además, alegan que desde el día de su cese, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, “no se han adoptado acuerdos de gobierno ni se han efectuado publicaciones en el Boletín Oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del día 27 de octubre”, en el que el Parlament votó la Declaración de Independencia (DUI).

Sobre la DUI, los recursos de los exconsellers de ERC remarcan que tuvo un valor “estrictamente político”, por lo que no aprecian “ningún escenario” por el que los investigados puedan “ejecutar acciones de reiteración”.



Esta línea de defensa de los recursos de Junqueras, Romeva, Mundó y Bassa, asumiendo los efectos de la aplicación del artículo 155, ya la anticipó ante la juez Lamela su abogado durante los interrogatorios, cuando aseguró que los miembros destituidos del Govern no habían regresado a sus despachos tras su cese.

“Parece que formalmente han acatado el 155”, sostuvo entonces el abogado Van den Eynde, que ayer en Twitter insistió en que los exconsellers republicanos aceptaron su cese “pero desde la discrepancia política”.

Por su parte, el exconseller de Interior Joaquim Forn (del PDeCat), en este caso representado por el letrado Daniel Pérez-Esqué, pidió su puesta en libertad aduciendo que asumió “sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia” el artículo 155 de la Constitución y que las elecciones del 21-D “apuntan más bien a soluciones de compromiso” .

Forn sostiene en su recurso que tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución acudió al departamento de Interior, “reunió a todo el personal, se despidió del mismo, recogió todas sus pertenencias y no volvió más”.