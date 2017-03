Homs se despide “condenado, pero feliz” del Congreso tras su inhabilitación por la consulta del 9-N

El portavoz del Partit Demócrata Europeu Catalá (PDeCat) en el Congreso, Francesc Homs, anunció ayer que dejará de ser diputado en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a trece meses de inhabilitación por apoyar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y se despidió de la Cámara ratificando su apuesta por el referéndum.

Homs compareció en el Congreso acompañado del resto de miembros de la antigua Convergéncia y por otros parlamentarios como los portavoces de Esquerra (ERC), Joan Tardá, y del PNV, Aitor Esteban.

Según dijo en su despedida, aunque “algunos crean haber ganado una batalla, no han convencido”. Por ello, afirmó sentirse “una persona feliz” y honrada de haber “servido al pueblo catalán”. “Condenado, pero feliz”, comentó, subrayando que no piensa pedir el indulto al Gobierno. “Hay una cosa que se llama dignidad”, dijo, asegurando que piensa actuar con “coherencia”. Además, afirmó que no guarda “rencor a nadie”, aunque insistió en que las consecuencias de su inhabilitación “van más allá” de la propia pena impuesta por el Supremo, porque a la legislatura le quedan más de tres años, y, aunque a él le inhabilitan trece meses, ya no podrá volver al Parlamento.

Homs recibió la llamada de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, comunicándole que ya le había llegado a la Cámara el auto de ejecución de la sentencia del Supremo, lo que ponía en marcha todo el mecanismo de relevo del escaño. El auto lo remitió el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y supone la puesta en conocimiento de la Cámara Baja de la incoación de la pieza de ejecución de la sentencia.

Ello posibilita la aplicación de la decisión del Supremo y permitirá que empiecen a contarse los meses de la condena desde el momento en el que se produzca de forma efectiva la pérdida de su condición de diputado.

El diputado catalán denunció que su salida de la Cámara implica la “expulsión de miles de catalanes” que depositaron su confianza en él para que les representara y remarcó que “por muchas inhabilitaciones y condenas” que quieran imponer al movimiento independentista “no van a inhabilitar la voluntad que hay en Cataluña ni mucho menos la van a condenar”.

“En democracia no se puede imponer, se tiene que convencer y esta condena no convence a la mayoría de los catalanes”, añadoçp Homs, quien no quiso desvelar a qué se va a dedicar ahora y se remitió a una rueda de prensa que tiene previsto ofrecer el próximo martes.

Ni siquiera accedió a confirmar si su vacante la cubrirá Feliu Guillaumes, quien ya tuvo escaño en la Carrera de San Jerónimo y concurrió como número cinco en la lista por Barcelona.

En caso de que no diera tiempo a que la sustitución se haga antes de que comience la sesión plenaria de hoy, el Congreso contará en esa jornada con un diputado menos, es decir 349 en lugar de los 350 que componen la Cámara.

Eso sí, Homs se quejó de que le han inhabilitado “en medio de un Pleno” y dijo desconocer si dará tiempo a que la Junta Electoral Central (JEC) expida la credencial de su sustituto para que tome posesión de su escaño este jueves, cuando hay previstas votaciones en el hemiciclo.