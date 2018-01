La Fiscalía avisa a Puigdemont de que no hay impunidad y ERC rechaza mártires

La Fiscalía avisó al expresident Carles Puigdemont, que “persiste en su plan delictivo” fugado tras culminar una la declaración de independencia, de que su inmunidad parlamentaria no puede derivar en “impunidad”, mientras que desde ERC se rechazó que deban haber “más mártires” a causa del “procés”.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado lanzó esta advertencia después de que Junts per Catalunya, la plataforma electoral de Puigdemont, haya anunciado que están estudiando las implicaciones que podría tener la condición de “inmunidad” de la que gozan los diputados sobre la figura de Puigdemont, huido en Bélgica y que tiene una orden de arresto si pisa territorio español.



Plan delictivo

“Nuestra legislación no ampara el uso fraudulento del ordenamiento jurídico. Es inadmisible una interpretación del privilegio de la inmunidad parlamentaria que derive en impunidad”, advirtió la Fiscalía, que recordó que Puigdemont “sigue desarrollando” acciones tendentes a la “consumación” de “su plan delictivo”.

A la vista de las noticias sobre el alcance de la impunidad, la Fiscalía emitió un comunicado en el que recuerda que el Constitucional siempre postuló una “interpretación restrictiva” de los “privilegios de los aforados”.

“La garantía de la inmunidad no significa que no se pueda ordenar el ingreso en prisión por orden judicial, se refiere exclusivamente a la detención policial”, remarca la nota de la Fiscalía General, que detalla que la protección de los parlamentarios “no comporta inmunidad jurisdiccional alguna, fuera del aforamiento ante el tribunal competente”.

“La actuación del investigado Carles Puigdemont, dándose a la fuga y manteniendo las actuaciones que culminaron con la declaración de independencia, pone de manifiesto que el mismo persiste en su plan delictivo y sigue desarrollando acciones tendentes a su consumación”, apunta.

Además, la Fiscalía sostiene que el Tribunal Supremo acordó imputar y enviar a prisión preventiva a personas “que ostentaban la condición de diputados”, como el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquim Forn y el exlíder de la ANC Jordi Sánchez, teniendo en cuenta la “extrema gravedad” de los mismos hechos de los que se acusa a Puigdemont.



Normalizar la situación

En este contexto, cada vez hay más voces en las filas del grupo de ERC en el Parlament que apuestan por normalizar la situación en Cataluña, lo que podría desembocar en un plan B a Puigdemont.

El diputado de ERC Ernest Maragall avisó que se deben calcular los “costes y beneficios” de una eventual investidura de Puigdemont ya que “el país está por encima de cualquier persona”, por lo que pidió que se salga del “círculo vicioso” de la represión: “no necesitamos más mártires”.



Bloqueo institucional

En una entrevista con Catalunya Rádio, Maragall afirmó, sobre la oposición del Gobierno a una hipotética investidura a distancia del líder de JxCat Carles Puigdemont, que si la solución que se adopta en el Parlament lleva a un “bloqueo institucional”, no será “una buena decisión”. “El país está por encima de cualquier persona”, advirtió Maragall. que indicó que la obligación que tienen ahora los diputados independentistas es “recuperar” el Parlament y el Govern para que sean un reflejo de la “voluntad democrática” expresada por los catalanes en el referéndum del 1-O y en las elecciones autonómicas del 21-D.

“Es lo que el país nos exige, y no nos perdonaría que no lo hiciésemos y que nos enredásemos de nuevo en el círculo vicioso de represión, amenaza, represión, judicialización y encarcelamiento. Con esto no hacemos un servicio a nadie. No necesitamos mártires, necesitamos un país en pie y una sociedad activa y comprometida con el proyecto republicano. Y esto es lo que tenemos que hacer”, indicó.

Maragall apuntó no obstante que lo que él hará es apoyar la investidura del candidato que presente JxCat, que debe proponer y concretar qué fórmula plantea para investir a Puigdemont, para que luego la Mesa ejerza su responsabilidad para “aceptar, modular y tirarla adelante".