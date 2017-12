Los exconsellers y los Jordis acatan ante el juez la Constitución y el 155

Los ocho exconsellers y los líderes de ANC y Ómnium acataron ayer ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la Constitución y la legalidad vigente, así como la aplicación del artículo 155, con el que sin embargo no se mostraron de acuerdo, y también se comprometieron a actuar por el cauce legal a partir de ahora.

Fuentes jurídicas presentes en las comparecencias de los diez investigados por el proceso independentista catalán que permanecen en prisión explicaron que todos ellos rechazaron el uso de la violencia y dos, Raúl Romeva y Carles Mundó, defendieron la vía escocesa para Cataluña.

En sus declaraciones para pedir su puesta en libertad, los exconsellers y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart acataron la Constitución y destacaron que es una norma flexible que se puede modificar para conseguir que se reconozca el derecho a decidir.



Vía unilateral

Lo hicieron en respuesta a la pregunta de si piensan seguir por la vía unilateral para conseguir la independencia, a lo que no respondieron expresamente que no, sino que dijeron que aceptaban la legalidad. Los exconsellers también asumieron la aplicación del artículo 155 alegando, como prueba de ello, que han aceptado su cese, pero no se mostraron de acuerdo con él.

La única que reconoció errores en el referéndum del 1 de octubre fue Dolors Bassa y también ella, a preguntas de la acusación popular ejercida por VOX, admitió la inconstitucionalidad de la secesión de una parte del territorio en las circunstancias en que se hizo.

El exconseller de Interior Joaquim Forn insistió por su parte en que han revisado su estrategia política porque han entendido que había que hacer autocrítica, mientras que Josep Rull quiso dejar claro que no hay posibilidad de destrucción de pruebas.



Durante su interrogatorio, se les hizo a todos ellos una serie de preguntas en el sentido de si aceptaban la aplicación del artículo 155, si estaban en contra de la violencia, si son candidatos a las elecciones, si tienen bienes en el extranjero (la mayoría dijo que no) o si renuncian a lograr la independencia fuera de las vías de la Constitución. Al exconseller de Presidencia Jordi Turull se le recordó que prometió su cargo ante la Constitución y dijo que lo hizo porque era la fórmula legal para ello, pero que ahora se compromete a volver a la vía constitucional. Las defensas de los exconsellers y de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart pidieron su libertad, según explicó el abogado de tres de ellos. Todos ellos se comprometieron en el marco constitucional, aunque “cada uno a su manera” y “con diferentes matices o diferentes acepciones”, dijo el abogado.

Por otro lado, la Fiscalía solicitó al juez Llarena que los diez investigados continúen en prisión al persistir el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

Los fiscales Consuelo Madrigal y Jaime Moreno individualizaron las responsabilidades de cada uno y se opusieron a que se les modifique la medida cautelar adoptada para todos ellos “ante la gravedad de los hechos” investigados relacionados con el proceso de independencia.

El Ministerio Público se pronunció así al término de los interrogatorios, que se prolongaron durante más de tres horas.