La duración del viaje en tren entre Ferrol y Ribadeo no se ha reducido en 20 años

Hasta un total de 880 incidencias de circulación en el tramo de ferrocarril entre Ferrol y Ribadeo se han contabilizado en lo que va de año –493 en los trenes de Cercanías y 387 en lo que afecta a trenes de media distancia–. La media, de casi tres incidencias diarias, no deja en buen lugar a la red ferroviaria de la antigua FEVE, hoy perteneciente a Renfe.

No solo las infraestructuras y máquinas son antiguas sino que, además, los tiempos de viaje siguen siendo los mismos que hace veinte años y así, en la respuesta del Gobierno a una pregunta por escrito del senador socialista ferrolano Ángel Mato, el Gobierno apunta que los tiempos en la línea Ferrol-Ribadeo son los mismos que hace veinte años. De este modo, en 1997 era de tres horas y cuatro minutos y actualmente solo han disminuido en tres minutos.

Además, el Gobierno reconoce que la plantilla de interventores en el número de Galicia Ancho Métrico está integrada por siete agentes, de los que están operativos cinco y que, aunque los trenes de media distancia entre Ferrol y Ribadeo van acompañados “en casi el 100%” con interventor, los de cercanías solo lo hacen en un 20% “realizándose controles en el acceso en las estaciones dotadas de medios o sondeos aleatorios a bordo del tren”.

En el caso concreto de esta zona, hay dos estaciones dotadas de control de acceso –Ferrol y Xuvbia– los viajeros que suben en otros apeaderos no tienen control, a no ser “aleatorio y se tiende a confiar en el usuario, a la vez que se le habilitan medios que le permitan emplear correctamente sus títulos de transporte”.

La mejora de la situación del servicio de ferrocarril de la costa es una demanda en la que están unidos los concellos de las comarcas de Ferrol, Ortegal y A Mariña, que reivindican mejoras en los tiempos, en los servicios y en los medios materiales y humanos. Precisamente, el equipo de trabajo que se ha formado para analizar estos problemas y buscar soluciones con Xunta, Fomento y Renfe tienen prevista una nueva reunión el miércoles 13 de diciembre en el Concello de Moeche.



Medidas urgentes

También el senador socialista Ángel Mato ha llevado a la Cámara Alta la situación del servicio ferroviario entre Ferrol y Ribadeo y denunciado su situación, calificando de “indecente” que “un servicio público fundamental se permita que en la línea tanto de Cercanías como de media distancia se produzcan cera de tres incidencias diarias”.

El senador ha reclamado al Ministerio de Fomento que tome medidas urgentes y precisa que lo más importante ahora es “que se atienda a las reclamaciones de los alcaldes de la zona para racionalizar los horarios, mejorar las frecuencias y establecer servicios adecuados para los que residentes de la zona puedan llegar a tiempo a los centros educativos, sanitarios o a sus trabajos”.

Mato acusa a Fomento de “dejadez”, lo que dificulta el acceso a los servicios más básicos a las personas residentes en todo el Ortegal, A Mariña y Ferrolterra “favoreciendo la despoblación y un abandono más que evidente del medio rural”. También critica la “desidia” del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, “que no mueve ni un dedo para mejorar el día a día de los ciudadanos que viven en las zonas rurales”.



Compromisos

Pese a esta situación que arrastra desde hace años, Renfe asegura que están en marcha “propuestas de inversión”. En este caso, afectarían a las comarcas de Ferrol y Ortegal actuaciones como el recrecido de andenes –adjudicado el contrato para Pedroso–, sustitución de marquesinas –adjudicado el contrato en Ponte Mera y en elaboración el proyecto para cubiertas en estaciones de Cerdido y San Sadurniño–

También están ejecutadas o en marcha las mejoras de estaciones como Cerdido, Ortigueira, Pedroso y San Sadurniño y adjudicada la de Xubia.

Entre las actuaciones de inversión cabe destacar la modernización de las instalaciones de seguridad de Cercanías , eliminado el bloqueo telefónico para pasar a realizar la regulación del tráfico entre Ferrol y Ortigueira automáticamente desde el Control de Tráfico centralizado, cuya inversión se estima en doce millones. También se ha iniciado la licitación de proyectos para eliminar puntos de riesgo en trincheras del tramo Ferrol-Ribadeo.