Cs no iniciará conversaciones para gobernar porque no hablará con ERC ni JxCat

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dejado claro ayer que su partido mantiene su intención de no intentar conversaciones para formar Gobierno en Cataluña, porque el bloque constitucionalista no tiene mayoría y Ciudadanos no va a hablar ni con ERC ni con la candidatura del expresidente Carles Puigdemont.

En declaraciones a la Cadena Ser, Villegas reiteró que su partido se mantendrá “a la expectativa” para ver si quienes piensan que “pueden formar gobierno”, los independentistas, “tienen votos suficientes” para gobernar.



Sin renunciar a nada

“Nosotros no renunciamos a nada, está claro que hemos podido ganar las elecciones autonómicas pero también está claro que hay que formar Gobierno con fuerzas constitucionalistas y estas suman lo que suman”, resumió el responsable de la formación naranja.

Respecto a la posibilidad de que, al menos, la candidata Inés Arrimadas exponga su programa de gobierno ante el Parlamento catalán, Villegas replicó que ese programa llevan tiempo presentándolo y todo el mundo lo conoce, así que insistió en la posición de “esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si se puede o no formar mayorías”.



Defender los compromisos

Ello a pesar de que el PP instó ayer mismo a Arrimadas a intentar formar gobierno y no ponerles la Generalitat en bandeja a los indepedentistas. A la espera de lo que suceda, dijo Villegas, Ciudadanos seguirá defendiendo sus compromisos y que se cumplan las reglas del juego.

En un sentido similar se pronunció el secretario general del grupo de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, quien recordó ayer al PP que con los resultados de las elecciones catalanas los números “no salen” para que Inés Arrimadas sea investida presidenta de la Generalitat aunque su partido haya ganado.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Gutiérrez rechazó que la situación que afronta Arrimadas sea similar a la de Mariano Rajoy en 2015, cuando declinó ante el rey presentarse como candidato a la investidura por falta de apoyos suficientes, algo que fue criticado por Cs, que sí entendía que debía dar ese paso.

A su juicio “hay matices distintos” entre ambas situaciones, porque entonces “no había bloques férreos” como los que ahora presenta el Parlament, dividido entre constitucionalistas e independentistas, ni existe la misma “fractura social” que presenta la sociedad catalana.

En todo caso, Gutiérrez reiteró que aunque a Ciudadanos, como partido vencedor en las elecciones catalanas, le “encantaría” liderar el bloque constitucionalista y dar una solución a la crisis catalana, las cuentas no permiten garantizar que Inés Arrimadas

lograra la investidura y por ello no va a intentarlo.

Incluso señaló que si la alcaldesa de Barcelona y líder de Cataluña en Comú, Ada Colau, y el de Podemos, Pablo Iglesias, aceptaran “sumar” en el bloque constitucionalista, desde Ciudadanos estarían “encantados” en contar con su respaldo.

“Arrimadas ganó las elecciones, pero somos conscientes de la aritmética parlamentaria y sabemos sumar”, concluyó.

Por otro lado, sobre el apoyo de su partido apoyará los Presupuestos Generales del Estado que presente el Gobierno del Partido Popular, Villegas recordó que ambos partidos tienen ya un “principio de acuerdo aunque quedan “algunos flecos”.