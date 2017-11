La Unión Europea no descarta el fracaso de las negociaciones del Brexit y se prepara para ese escenario

El negociador de la Unión Europea (UE) para el Brexit, el francés Michel Barnier, reconoció que no descarta el fracaso de las negociaciones para la salida del Reino Unido y que prepara planes para afrontar esa eventualidad.

“No es mi opción preferida, pero es una posibilidad. Todo el mundo tiene que planificarlo, tanto los estados como las empresas. Nosotros también estamos haciendo preparativos técnicos para ello. El 29 de marzo de 2019 el Reino Unido será un país tercero”, indicó Barnier en declaraciones que ayer publica el semanario francés “Le Journal du Dimanche”.

El negociador comunitario aseguró que en la cumbre de mediados de diciembre debe haber un acuerdo en diversos aspectos, pero indicó que, aunque se han logrado progresos, todavía no se puede dar por hecho, por lo que no descartó que se posponga el plazo si no hay consenso suficiente.

En ese caso, es probable que las negociaciones tomen “al menos dos años para concluir”, señaló Barnier, que advirtió de las consecuencias del colapso de las negociaciones en aspectos como “la capacidad de los aviones británicos para aterrizar en Europa”.

Como con China

De no lograrse acuerdo, indicó el negociador, las relaciones de la UE serían las marcadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las comparó con las que hay con China.

El negociador reiteró la voluntad de Bruselas de que el Reino Unido permanezca dentro de la unión aduanera y del mercado único, pero recordó que la primera ministra británica, Theresa May, es más partidaria de alcanzar un acuerdo comercial.

Otro de los puntos de divergencia que se mantiene con Londres es la frontera futura con Irlanda, asunto en el que Barnier se mostró partidario de no crear una frontera dura y de “no hacer nada para fragilizar el proceso de paz” que “no es tan lejano”.

Mientras, cuarenta diputados conservadores están dispuestos a firmar una carta de censura a la primera ministra británica, Theresa May, para forzar su salida por el malestar sobre las negociaciones del Brexit, señaló ayer The Sunday Times.

El Gobierno de May está sumido en una crisis por la falta de avances en las conversaciones sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y el escándalo sobre casos de supuesto acoso sexual que salpican a algunos políticos conservadores, además de la reciente dimisión de Priti Patel como ministra de Cooperación Internacional debido a sus controvertidas reuniones no oficiales y no autorizadas con destacados miembros del Gobierno israelí.

Descontentos

De acuerdo con el dominical británico, cuarenta diputados “tories”, ocho menos de los necesarios para forzar una elección interna en el liderazgo del partido, se unieron para manifestar su descontento con la gestión de May, que quedó debilitada al perder la mayoría absoluta en las elecciones adelantadas del junio.

Otro frente difícil que tiene la primera ministra por delante será el martes cuando sea debatido en el Parlamento el proyecto de ley sobre la retirada del Reino Unido de la UE, que entrará en la fase de comités y los partidos podrán hacer enmiendas.

Este proyecto, una vez aprobado, debe autorizar la salida británica del bloque europeo, prevista para el 29 de junio de 2019.