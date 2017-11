Los taxistas de Galicia secundan la huelga porque “no queda otra opción”

Los taxistas de Galicia secundaron ayer la jornada de huelga convocada en el sector en toda España contra la expansión de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que trabajan con plataformas como Uber y Cabify, y aseguraron que se movilizaban porque “no queda otra opción”. Así lo recalcó el presidente de la Federación de Autónomos del Taxi de Galicia (Fegataxi), Manuel Sánchez Quindimil, quien sostuvo que la movilización iba “bien” en las ciudades gallegas donde, salvo en Ferrol, “solo se hacen los servicios mínimos”.

En concreto, Manuel Sánchez Quindimil calificó de casi “generalizado” el paro en toda Galicia, con unos servicios mínimos “entre el 20 y el 25%” en una flota integrada por unos 3.800 vehículos.

En este sentido, se mostró satisfecho con el seguimiento del paro en la comunidad. “Esperemos que valga para algo en el futuro”, afirmó. “Paramos porque no nos dan otra opción”, abundó.

Mientras, el presidente de la Asociación de Taxistas de Santiago, Jesús García, subrayó que el objetivo de la movilización de este miércoles “es que no salgan a la calle casi 10.000 licencias VTC que va a dar el Supremo” porque “acabaría con el taxi en España”.

García criticó que “la balanza no está equilibrada” porque “dejan salir a la calle a estas licencias sin una tarifa mínima, ni nada”. Al respecto, concretó que si bien por ley debe haber una licencia VTC por cada 30 taxis, en Santiago la ratio es de “una por cada seis”.



Gobierno

Precisamente ayer, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, reconoció que en algunas comunidades se ha rebasado el número permitido de licencias de VTC.

Mientras, miles de taxistas protestaron ayer de nuevo en las calles de Madrid y secundaron una jornada de paro, que tuvo un seguimiento “masivo”, según Fedetaxi, la asociación mayoritaria.

La manifestación congregó a cerca de 20.000 personas en la capital, según las asociaciones de taxistas, aunque la delegación del Gobierno redujo la cifra a 4.000. El paro fue parcial en otras ciudades y no se secundó en algunas comunidades, como Asturias.

Los taxistas reclaman un mayor control de la actividad de los VTC, que se cumpla la normativa actual y que se articulen medidas de protección para su sector. La manifestación de Madrid estuvo presidida por pancartas en las que se podía leer “Por el cumplimiento de la ley” y “No a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y sus multinacionales. Por el servicio público del taxi”. Los asistentes portaron carteles con lemas como “De la Serna dimisión”, “El PP quiere destruir 100.000 puestos de trabajo” o “Uber compra políticos en Europa”. Un grupo de taxistas protagonizó momentos de tensión cerca del Congreso al zarandear las vallas que separan la Cámara Baja de la zona donde se concentraban cientos de manifestantes. Los antidisturbios tuvieron que avanzar varios metros para proteger el cordón de seguridad, sin que se produjeran cargas.

El sector del taxi decidirá el próximo lunes si va a la huelga indefinida.