Los salarios públicos subirán aunque los presupuestos sigan en suspenso

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, señaló que los salarios públicos subirán “de cualquier manera” en 2018 y, lo harán “más que el año pasado” aunque no haya Presupuestos este año, y recordó que el próximo miércoles comparecerá en el Congreso para explicar “lo que significa la parálisis y no tener presupuestos”.

En cualquier caso, el ministro hizo hincapié en que si por cualquier circunstancia no hubiera presupuestos a tiempo, los salarios de los funcionarios se van “a mejorar” más que el 1% que ya subieron en 2017, y destacó que subirán “más a medida que la recuperación económica se vaya consolidando”.

Montoro destacó que “hay grupos políticos que parece que no tienen ningún interés” en que se aprueben las cuentas públicas este año, circunstancia que abordará, repitió, durante su comparecencia en el Congreso el próximo miércoles.

“Por tanto, la auténtica valoración habrá que hacerla en tres, cuatro años, cuando España haya alcanzado los niveles de empleo de antes de la crisis”, algo que, según destacó, “al ritmo actual” se puede aspirar a cumplir. Además de reiterar la subida del salario de los empleados públicos, el ministro aprovechó para augurar incrementos salariales en el sector privado y más creación de empleo para este año, para lo que hizo referencia al papel del Gobierno bajando impuestos y al de los actores sociales en la negociación colectiva.

“Necesitamos más creación de empleo y que el Gobierno la apoye bajando el IRPF y otros impuestos en este año y en los años sucesivos”, señaló, tras indicar que los salarios en el sector privado “los determina la negociación colectiva”.

Durante el discurso de apertura de la jornada de debate “Cómo avanzar a través de la innovación’” organizada por SEPI, Montoro destacó que Cataluña está creciendo ya a niveles anteriores al verano, hasta que “este señor”, señaló refiriéndose al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, “se dedicó a otras cosas que no eran garantizar el bienestar de los catalanes y a no interrumpir el crecimiento sano y equilibrado”.

Según él propio ministro, Cataluña está creciendo como consecuencia de la aplicación del artículo 155.