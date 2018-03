Rajoy cree que el momento económico hará que las pensiones suban pronto

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confió ayer en que el mantenimiento del crecimiento económico y la creación de empleo permitirá subir “más y pronto” las pensiones frente a las “promesas falsas” de la oposición y la “política envoltorio” que ofrece “papel de regalo sin nada dentro”.



“Las pensiones subirán más y pronto, y, si no, al tiempo”, recalcó en la clausura del congreso regional del PP de Murcia que eligió como presidente a quien está al frente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras.

El jefe del Ejecutivo reivindicó en su intervención la eficacia demostrada por el PP en momentos difíciles y haberlo hecho siempre anteponiendo el interés general de los españoles y desde la moderación.



“Todo el mundo habla mucho, bla, bla, bla. Pero las decisiones difíciles las tomamos nosotros. Hablan y hablan, pero no arreglan nada; dan muchas instrucciones pero no dan soluciones”, explicó para dirigir en concreto las críticas hacia partidos como los populistas “con sus más diversos disfraces”. “Se vistan con los ropajes que se vistan, se les reconoce enseguida. Les gusta la sociedad cerrada, la exclusión, son aficionados al sectarismo y la intolerancia”, añadió.



Pero al mismo tiempo, y sin explicitar su crítica a Ciudadanos, advirtió sobre la moda de la “política envoltorio”, que explicó que se fundamenta en “el papel de regalo pero sin nada dentro”. “España no necesita ocurrencias y originalidades costosas. España necesita y nosotros preferimos los valores antes que las ocurrencias”, ha añadido para reivindicar después al PP como el partido original del centro-derecha español, así como su hoja de servicios.



Como muestra de su utilidad destacó haber evitado el rescate de España y la gestión de la crisis, y se refirió a decisiones de plena actualidad como las pensiones o la prisión permanente revisable. Respecto al primer asunto auguró una subida condicionada al mantenimiento del crecimiento económico y la creación de empleo, y ha subrayado que su Ejecutivo ofrece “pensiones seguras y la oposición promesas falsas”.



El jefe del Ejecutivo instó a la oposición a no hacer demagogia en general y menos en un asunto como el de las pensiones, y ratificó que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 incluirá una subida especial de las pensiones mínimas y las de viudedad. Al hacer referencia a esa propuesta confirmó que el proyecto de ley presupuestario se aprobará en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el 27 de marzo, en plena Semana Santa.



Rajoy apuesta por el mantenimiento de la prisión permanente revisable y su petición a la oposición de que escuche a los ciudadanos. “Que no digan que las víctimas piden venganza porque eso es mentira, es insultarlas. Lo que están pidiendo –precisó– es que nadie tenga que sufrir nunca más un dolor como el que sufren”.