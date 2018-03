El número de desahucios en Galicia aumenta en 2017 y supera los 2.400

El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en 2017 en Galicia fue de 2.493, un 4,6 por ciento más que el año anterior, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que ayer hizo público el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Estos lanzamientos afectaron a distintos tipos de inmuebles, no solo a viviendas y no solo a la vivienda habitual, y del total, 757 se produjeron por procedimientos de ejecución hipotecaria, lo que supone un 1,2% menos, y 1.639 por impagos de alquiler, un 6,2 por ciento más, mientras que 97 se debieron a otras causas.

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias, se iniciaron un 6,5 por menos, con 1.028 demandas, un 37,8% menos en tasa interanual con respecto al promedio estatal.

Por otra parte, descienden también los concursos de acreedores presentados en los juzgados del mercantil gallegos, con 293 procedimientos, un 8,2 por ciento menos; pero suben los concursos de personas naturales no empresarias hasta los 63.

Asimismo, se incrementan las demandas por despido un 7,3%, hasta las 5.515 y, por el contrario, bajan los procedimientos monitorios registrados hasta los 27.626, un 6,8% menos, y los expedientes de regulación de empleo, hasta los 32, un 11% menos.

Datos estatales

En el conjunto del Estado, el número de lanzamientos hipotecarios o desahucios y el de concursos de acreedores presentados en 2017 se redujo a los niveles más bajos de los últimos diez años, mientras que las demandas por despido subieron un 6% y marcan un máximo desde 2014.

El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en 2017 fue de 60.754, un 3,6% menos que un año antes, en tanto que las ejecuciones de inmuebles presentadas en los juzgados se redujeron un 37,8% hasta 30.094.

Casi seis de cada diez lanzamientos –35.666 o el 58,7%– fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 22.330 –el 36,8%– se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un aumento del 4,3% en 2017, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 15,4%.

En su nota, el CGPJ indica que se trata de la cifra más baja de las registradas desde 2008, cuando se iniciaron 58.686 ejecuciones hipotecarias; en 2009 fueron 93.319, mientras que se presentaron 93.636 en 2010, 77.854 en 2011, 91.622 en 2012, 82.680 en 2013, 80.749 en 2014, 68.165 en 2015 y 48.410 en 2016.

Por lo que respecta a los lanzamientos, Cataluña –con 13.308, el 21,9% del total nacional– fue la comunidad con mayor número, seguida por Andalucía, con 10.437,y la Comunidad Valenciana, con 8.207.

Por otro lado, la cifra de concursos de acreedores presentados por empresas el pasado año fue de 5.357, un 1,9 por ciento menos que en 2016 y la cifra más baja desde 2008; el dato supone también la mitad de los 10.949 que se presentaron en 2013, en plena crisis, cuando se registró el máximo de los últimos años. l