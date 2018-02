Inditex vende 16 tiendas en España y Portugal al fondo alemán Deka

La multinacional coruñesa Inditex ha vendido 16 establecimientos en España y Portugal, que albergan varias de sus marcas, entre ellas Zara, para su posterior arrendamiento, al fondo alemán Deka, según informaron fuentes de la compañía.

En concreto, la firma puso a finales del año pasado a la venta 14 locales en España, que incluyen las tiendas de Preciados y Puerta de Sol, en Madrid, y Pelayo, en Barcelona, Palencia, Córdoba, Albacete o Málaga, y otros dos en Portugal. La compañía precisó que seguirá como inquilino en estas ubicaciones.

Todos los locales puestos a la venta se encuentran en localizaciones “prime”, y fueron adquiridos en una época en la que la estrategia inmobiliaria del grupo era otra, según la misma fuente.



Régimen de alquiler

Con esta operación, que ha sido asesorada por Aguirre Newman y Savills, la compañía presidida por Pablo Isla, que posee más de 7.400 tiendas en el mundo, quiere homogeneizar su actual estrategia de mantener la práctica totalidad de sus establecimientos en régimen de alquiler y no de propiedad. En la actualidad, el 98 por ciento de las tiendas de Inditex están explotadas bajo el sistema de arrendamiento.

Aunque desde la firma gallega no quisieron precisar el importe de la operación, fuentes del sector señalaron que esta podría rondar los 400 millones de euros.

Las 16 tiendas que Inditex ha vendido eran de su propiedad, no de Pontegadea, que es el vehículo inversor del fundador y máximo accionista del grupo textil, Amancio Ortega.