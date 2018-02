Inditex nombra un apoderado para varias filiales tras dejar Ortega el cargo

La multinacional coruñesa Inditex nombró a Jorge Zapata Suárez apoderado de algunas de sus filiales, entre ellas su buque insignia Zara, tras dejar de figurar en este cargo el fundador del gigante textil, Amancio Ortega, que a finales del pasado año abandonó dicha responsabilidad en hasta 53 sociedades del grupo.

En concreto, Zapata Suárez será apoderado de Zara España, Zara Home España, Grupo Massimo Dutti, Oysho España, Uterqüe España y Kiddy’s Class España, según publica el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

El fundador y máximo accionista del gigante textil, con una participación del 59,294%, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, dejó de figurar como apoderado de Berskha, Lefties, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Tempe Diseño, Zara Home Logística, Zara Diseño, Massimo Dutti, entre algunas de las 53 enseñas en las que figuraba.

Medida administrativa

Fuentes conocedoras de este movimiento explicaron que se trataba de una medida puramente administrativa sin impacto en las sociedades del grupo, dado que Ortega cedió las funciones ejecutivas de la compañía en el año 2011 a Pablo Isla.

Amancio Ortega ingresó en el año 2017 un total 1.256 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía a través de las sociedades Pontegadea Inversiones y Partler, con las que controla casi el 60 por ciento del accionariado de Inditex, frente a los 1.108 millones que percibió por el mismo concepto en 2016.

El fundador de Inditex cerró 2016 con activos inmobiliarios valorados en 6.719 millones de euros, lo que supone 661 millones de euros más que un año antes, agrupados en su sociedad Pontegadea Inmobiliaria, que cuenta con un patrimonio neto de 6.485 millones de euros, superior a los 5.460 millones de un año antes.

Activos

El empresario, que invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario, posee la mayor firma del sector de titularidad española, centrada en la compraventa y alquiler de grandes edificios, que cuenta con una cartera de activos integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, el Reino Unido, Francia, EEUU y Asia.

Por otro lado, Inditex adquirió unos 22.000 metros cuadrados en los terrenos que ocupaba la antigua Schott Ibérica en Sant Adriá del Besós (Barcelona). Se trata de una parcela situada frente a las populares tres chimeneas de Sant Adriá.

Aunque inicialmente se especuló con que la multinacional textil podría trasladar a esos terrenos la sede de Bershka, ahora situada en Tordera (Barcelona), Inditex no ha decidido por ahora qué destino dará a la parcela.

La operación fue intermediada por la consultora JLL, si bien no ha trascendido el importe de la compraventa. l