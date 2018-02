Inditex figura en tercer lugar entre las empresas más responsables de 2017

La ONCE y su fundación, Mercadona e Inditex lideran, por este orden, el ranking Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo 2017, difundido ayer. El top ten lo completan CaixaBank, Mapfre, el BBVA, Iberdrola, Repsol, Ikea y Mutua Madrileña. Por su parte la ONCE lidera por tercer año consecutivo este ranking.

De este modo, un centenar de empresas aparecen en la clasificación correspondiente a 2017, entre las que, además de las citadas, se encuentran Mahou San Miguel, Danone, Telefónica, el Santander, Calidad Pascual, La Fageda, Meliá Hotels International, DKV Seguros, Leroy Merlin, Nestlé, Google, Triodos Bank, Campofrío, Sanitas, El Corte Inglés, Acciona, Gas Natural Fenosa, Apple, Eroski, NH Hotel Group, Alsa, AXA, Heineken, Amazon, Banco Sabadell, Decathlon, Red Eléctrica de España, Renfe, Microsoft, Coca-Cola, AENA, Bankinter, Siemens, L’Oréal, Carrefour, Mercedes Benz, Abertis, Accenture, Toyota y Cepsa.

El resto de compañías que aparecen en el ranking son DIA, Garrigues, Prosegur, Línea Directa, Grupo Damm, P&G, BSH Electrodomésticos/Balay, Instituto de Empresa, Bankia, BMW, Vodafone, Indra, Unilever, ESADE, IBM, Novartis, ING Bank, EAE Business School, IAG, ESIC Business and Marketing School, CLH, Samsung, Grupo Planeta, Adecco, PWC, IESE, Mango, Amadeus, Deloitte, Airbus Group, Endesa, Grupo ACS, Ferrovial, Talgo, Nike, Holaluz, Everis, Técnicas Reunidas, Grifols, Sacyr, Orange, FCC, Grupo PRISA, Grupo Volkswagen, Corporación Mondragón, Vestas Eólica, Gamesa, Suez Spain, Renault y Grupo Siro.



Variables

Este ranking analiza las diferentes dimensiones vinculadas a la responsabilidad y gobierno corporativo. Para ello, el estudio profundiza en distintas variables como el comportamiento ético, la transparencia, el compromiso con el medio ambiente y el cambio climático, así como la calidad laboral y las distintas ventajas que las convierten en buenas empresas para trabajar.

Asimismo, el estudio también analiza aspectos como el compromiso de las compañías con los problemas sociales y sus programas para ayudar a solventarlos, las políticas de transparencia, la calidad de la información que proporcionan, la honestidad y el respeto a los derechos del consumidor, entre otros.

Por sectores, Garriges lidera en abogados; Danone, en alimentación; Mapfre, en aseguradoras; DKV Seguros, en asistencia sanitaria; PWC, en auditoría; Mercedes Benz, en automoción; Mahou San Miguel, en bebidas; CaixaBank, en bancario; Accenture, en consultoría; Decathlon, en distribución Especializada; Mercadona, en distribución generalista; Inditex, en distribución Moda; Ikea, en distribución y equipamiento para el hogar; L’Oréal, en droguería y perfumería; Apple, en electrónica consumo/hogar; e Iberdrola, en energía, gas y agua. Además, Adecco es líder en ETT y servicio RRHH; Microsoft, en informática y software; Repsol, en petroleras; Prosegur, en seguridad; Google, en servicios internet; Siemens, en tecnológico industrial; Telefónica, en telecomunicaciones; y Alsa, en transporte de viajeros.