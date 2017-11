Hacienda ve diciembre “clave” para el consenso político en financiación

El Ministerio de Hacienda considera que el mes de diciembre será “clave” para la reforma de la financiación autonómica, ya que será en ese mes cuando se contrasten los informes de las comunidades y se consensúen con los partidos políticos, si bien la aprobación definitiva de la ley no será una realidad hasta 2018.

Para recibir las conclusiones de las autonomías, basadas en el informe de expertos en financiación autonómica, el comité técnico de Hacienda prorrogó 48 horas (hasta las 24.00 horas de hoy) el plazo dado a las comunidades para que presenten sus documentos, a instancias de algunas de ellas. Será a partir de esta semana cuando el comité técnico de Hacienda comience a remitir a las comunidades de régimen común los informes recibidos de todas ellas, salvo Cataluña –que ha declinado participar–, para que cada región conozca las conclusiones de las otras.

Esta semana, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insistió en que se “utilizará” el mes de diciembre para ir contrastando toda esta información, tanto con las autonomías como con los partidos. Montoro emplazó a los presidentes de gobiernos autonómicos del PSOE a acelerar esta fase de la reforma de la financiación con el fin de incluir sus criterios en los próximos Presupuestos.

En la misma línea, la secretaria general de financiación autonómica y local del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Belén Navarro, señaló que sin consenso parlamentario no habrá modelo, y aunque la reforma se configure en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), “la ley requiere acuerdo y diálogo, y si se avanza en el Congreso, bienvenido sea”.

Por su parte, el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero, consideró que “merece la pena” que los partidos alcancen principios de acuerdo que luego “puedan revertir” en las posiciones de las propias comunidades. Sin embargo, Escudero advirtió de que “si el 31 de diciembre no hay reforma, el Gobierno habrá incumplido descaradamente”.

También los expertos que han elaborado el informe que ahora se somete al análisis de las regiones han opinado sobre su recorrido.

Para Ángel de la Fuente, uno de los cuatro expertos designados por el Gobierno, es “muy complicado” que el modelo esté a 31 de diciembre, pero también reconoció que “si el PP y el PSOE se sientan a negociar y con ganas de pactar, el acuerdo puede llegar pronto”. “No sé si en un mes o dos, pero antes de fin de año es difícil”, precisó De la Fuente. l