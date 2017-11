El Gobierno admite que este año ya no se puede reformar la financiación

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, admitió ayer que es “imposible” que se pueda reformar el sistema de financiación autonómica antes de que acabe el año, porque no hay “tiempo material” para ello, si bien confió en que pueda ser una realidad en los primeros meses de 2018.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo señaló que ahora se dan las condiciones económicas para llevar a cabo la reforma de la financiación autonómica, que no había en los años de la crisis, y subrayó que el Gobierno tiene la voluntad de hacerlo.

Pero “de aquí a finales de año es imposible, no hay tiempo material para hacerlo”, reconoció, y apuntó que “sería bueno” hacerlo a principios del año que viene.

Es la primera vez que el Gobierno reconoce que no hay tiempo material para reformar este año el sistema de financiación, una modificación que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se comprometió a que estuviera en vigor en 2018 con los mandatarios autonómicos en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero.

Además, la aprobación del cupo vasco esta semana en el Congreso ha generado malestar en varias comunidades, incluso algunas gobernadas por el PP, así como en el PSOE, que ha emplazado a Rajoy a negociar la financiación antes de 2018.

Acuerdo

Íñigo Méndez de Vigo señaló que se trata de trámites procedimentales en los que las comunidades “tienen mucho que decir” y que “no son fáciles”, que tienen que concluir en la modificación de la ley de financiación, pero el Gobierno “tiene la mayoría que tiene en la Cámara” y requiere del acuerdo con otros grupos.

Así, recalcó que el Gobierno del PP no tiene la mayoría necesaria en el Congreso para aprobar la reforma y tiene que pulsar si “ese consenso existe” para intentar llegar a un acuerdo.

Por su parte, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, dijo que el Gobierno quiere un acuerdo de reforma del modelo de financiación autonómica con el PSOE porque sin este partido “no habrá nuevo modelo” y el instrumento normativo es una Ley Orgánica que requiere mayoría absoluta. l