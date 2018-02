La Eurocámara ve al candidato irlandés al BCE “más convincente” que a De Guindos

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, ha tropezado en su carrera por la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) con la Eurocámara, que ayer lo consideró “menos convincente” que su rival irlandés y pidió al Eurogrupo celebrar su propia audiencia con ambos candidatos, algo que no ocurrirá.

Después de reunirse el pasado miércoles a puerta cerrada con el titular de Economía español y el gobernador del Banco Central de Irlanda, Philip Lane, la Comisión de Economía del Parlamento Europeo anunció ayer que ambos candidatos hicieron una “buena presentación” de sus credenciales, pero mostró su preferencia por el irlandés.

“La mayoría de grupos políticos consideró el desempeño del gobernador Lane más convincente. Algunos grupos expresaron reservas ante el nombramiento del ministro de Guindos”, dijo el líder de la comisión, Roberto Gualtieri, en un comunicado.

La Eurocámara instó además al Consejo (los países) a celebrar una audiencia con ambos candidatos por considerar que sería “un valor añadido” al proceso, algo que en anteriores nombramientos no se ha producido.

Sin embargo, el Eurogrupo desoyó la sugerencia parlamentaria y no invitará a Lane a participar en la reunión del lunes en la que debe producirse la nominación, dónde sí estará presente Luis De Guindos por su condición de ministro de Economía.



Procedimiento

“El procedimiento formal es que hay una primera selección por parte de los ministros del Eurogrupo, y después el Parlamento Europeo tiene un papel formal, no antes”, recalcó un alto cargo de la eurozona. Este añadió que no habrá ninguna presentación de los candidatos ante los ministros y rehusó especular sobre cómo influirá en su debate la opinión emitida por la Eurocámara, incluidas sus reiteradas quejas por la falta de mujeres entre las candidatas.

En todo caso, el Parlamento únicamente tiene un papel consultivo en la elección: tras la nominación celebra una audiencia pública con el elegido y vota una opinión, pero esta no es vinculante y no puede vetar la decisión de los ministros.

Tras la decisión de la comisión, el propio De Guindos recordó que la reunión fue informal y en ella no estuvieron presentes todos los diputados de la comisión, e insistió en que España “va a tener los apoyos suficientes” para hacerse con el cargo del BCE.

Por su parte, el único eurodiputado del PP español presente en la audiencia en la Eurocámara de De Guindos para la vicepresidencia del BCE, Gabriel Mato, explicó que el resto de grupos tenían ya decidido criticar la actuación del ministro español, antes incluso de que empezara la entrevista.

“Era un tema hablado y pactado de antemano, iban a por Luis De Guindos, sin ninguna duda”, explicó Mato, quien destacó cómo los socialdemócratas se unieron a los Verdes europeos y la Izquierda Unitaria a la hora de restar crédito a la candidatura del español. “El resto de grupos fueron de la mano desde el primer momento, no importaba cómo hubiera respondido el candidato”, añadió Mato.