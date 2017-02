La autoridad fiscal ve probable que Galicia cumpla el objetivo de déficit

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ve “improbable” o “muy improbable” que ocho comunidades cumplan el objetivo de déficit marcado para las regiones en el 0,6% del PIB este año. Sin embargo, considera “probable” que Galicia sí lo cumpla.

Mientras, ve “improbable” el cumplimiento en Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana, y considera “muy improbable” que Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia alcancen el objetivo.

Así figura en el “Informe de Líneas Fundamentales de los Presupuestos y Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2017: comunidades autónomas”, publicado ayer por el organismo, en el que analiza un total de 15 regiones y considera que, a pesar de que en ocho comunidades es improbable el cumplimiento, ve “factible” que el conjunto del subsector alcance el objetivo de déficit del 0,6%.

La Airef considera “muy probable” el cumplimiento del objetivo por parte de Canarias, y “probable” en el caso de las comunidades de Andalucía, Islas Baleares y Galicia, en tanto que considera “factible” que Asturias, la Comunidad de Madrid y La Rioja sean el resto de regiones cumplidoras con la meta de estabilidad del 0,6% del PIB.

Con independencia de la valoración de alcanzar el objetivo fijado, en tres comunidades prevé un déficit bastante inferior al del objetivo del 0,6% del PIB marcado, como son Canarias (0,2%), La Rioja (0,1%) y Navarra (0,4%). Sin embargo, la Airef solo considera “probable” que Canarias pueda alcanzar ese déficit y “muy improbable” que lo alcancen tanto La Rioja como Navarra. Además, el organismo constata una mayor vulnerabilidad macro-fiscal en Cataluña, Cantabria y Extremadudra.

La Airef explica que la situación de un Gobierno central en funciones en buena parte de 2016 alteró el calendario de presentación de las comunidades ante la falta de conocimiento del objetivo de estabilidad al que tenían que ajustar sus cuentas y al no contar con la información sobre los recursos del sistema de financiación de los que dispondrían para 2017.

De hecho, quedan pendientes de evaluación individual las comunidades de Castilla y León y País Vasco, de las que el organismo todavía no ha recibido información, si bien ha realizado una estimación de su situación fiscal de cara a poder realizar una primera valoración del conjunto del subsector. País Vasco se situaría en un escenario de “probable” cumplimiento, mientras que para Castilla y León lo ve “factible”. La Airef ve una “incertidumbre grande” para poder estimar la evolución del déficit público del conjunto de las administraciones públicas en 2017, marcado en el 3,1% por Bruselas, ante la falta de datos sobre el cierre del 2016 y las “dudas” respecto a las medidas adoptadas en materia tributaria para este ejercicio. Destaca que no se conocen datos relevantes como la recaudación de los tributos en diciembre, especialmente la del Impuesto de Sociedades, o el impacto de la orden de cierre de gasto en las distintas administraciones que, aunque “ha tenido impacto”, el organismo no puede cuantificarlo por el momento.