La ampliación durante un año de la tarifa plana de cotización beneficiará a 140.500 autónomos este 2018

La ampliación durante un año más de la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social para nuevos autónomos beneficiará a 140.500 personas durante 2018, que se ahorrarán un total de 202,4 millones de euros.

Según las previsiones que desgrana el Ministerio de Empleo en un comunicado, también a partir del 1 de enero se reduce de cinco a dos años el requisito de no haber estado de alta como autónomo para acceder a la reducción, que ya ha beneficiado a más de 1,3 millones de trabajadores por cuenta propia desde que entró en vigor la medida en 2013.

De esta forma, los trabajadores que se den de alta como nuevos autónomos pueden acogerse ya a la tarifa plana de 50 euros, una reducción que se extiende hasta 24 meses, con un descuento del 50% los siguientes seis meses y del 30%, los otros seis meses.

Se pueden acoger a la tarifa plana los nuevos autónomos y quienes no hayan estado en alta como trabajadores por cuenta propia en los dos años inmediatamente anteriores (tres años para quienes ya disfrutaron de la reducción y quieren volver a beneficiarse), frente a los cinco años de que se exigían hasta ahora.

Además de la ampliación de la tarifa plana, la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo recoge otras medidas que también se hacen efectivas con el nuevo año, una vez publicada la Orden firmada por la ministra Fátima Báñez y publicada en el BOE el sábado.

Se modifican los recargos por retraso en los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social, que pasan del 20% al 10% si se paga en el primer mes natural siguiente. En materia de altas, bajas y cotización en el Régimen de Autónomos, los trabajadores autónomos podrán darse tres veces de alta y de baja en el mismo año. Además, pagarán desde el día efectivo en que se dan de alta o de baja en el RETA y no desde el primer día del mes en que se inicia dicha actividad, como ocurría hasta ahora.

Desde ayer, los trabajadores por cuenta propia podrán cambiar hasta cuatro veces en el mismo año su base de cotización de forma que puedan adecuar la cotización a las modificaciones de los ingresos de la actividad autónoma a lo largo de cada ejercicio.

Según los datos de empleo, de los 1,3 millones de trabajadores que han accedido hasta ahora de la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social, las comunidades con más beneficiarios son Andalucía (244.319), Cataluña (218.793) y Madrid (181.211).