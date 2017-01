Victoria de un Intasa que no pisó demasiado el acelerador

Cierta incertidumbre rodeaba el regreso del Intasa San Sadurniño a la competición tras el parón navideño y el “impasse” de su infructuoso paso por la Copa del Príncipe. Una incertidumbre que la formación que dirige Manuel Blanco se encargó de disipar sin paliativos en un partido que resolvió por la vía rápida en tres sets, llevando la iniciativa y controlando el “tempo” del partido.

Los de Ferrolterra dieron la sensación de no querer nunca forzar la máquina –de hecho, Manuel Blanco no llegó a jugar y otros jugadores como Raúl Gómez intervinieron poco para dosificarse–, de no pisar el acelerador pero, sin embargo, fue suficiente para desarbolar a un adversario que vivió prácticamente de las facilidades que le dio el Intasa.

Los de San Sadurniño dominaron todos los sets desde su arranque. Verse siempre por delante en el marcador les permitió construir su juego desde la tranquilidad. Punto a punto, sin grandes alardes, pero con gran constancia y solidez, se anotaron el primer parcial con un marcador de 25-20 y de nuevo esa sensación de que, si “apretasen” un poco más, podrían ganar con un margen mayor.

De hecho, así lo demostraron en el arranque de un segundo set que parecía encarrilado gracias a los cinco puntos seguidos que anotaron. Su saque funcionaba, su bloqueo funcionaba, su ataque funcionaba... el Intasa tenía todo de cara hasta que, con 20-9 en el marcador, su renta lo condujo a cierta relajación que acabó haciendo peligrar el triunfo. El Vigo Voleibol se vino arriba aprovechando esas facilidades en forma de errores no forzados que le ofreció su oponente y con un parcial de 3-11 enseñó los dientes al cuadro de San Sadurniño.

Reacción

Manuel Blanco tocó diana y los suyos respondieron. No solo se trataba de ganar el set, sino de hacerlo, además, con buenas sensaciones que lo pusiesen en buena disposición de cara al siguiente. Así fue: dos errores olívicos y un último remate de Sixto cerraron el parcial (25-21) y convencieron al Intasa de cual era la dinámica a seguir.

El Vigo Voleibol vio un resquicio para intentar la remontada e intentó exprimirlo al máximo. Así, mantuvo a raya a un Intasa que, si bien llevó de nuevo la iniciativa con hasta cinco puntos de ventaja, no pudo dar la puntilla a su oponente hasta bien avanzado el set. Así, el cuadro visitante llegó a ponerse a solo un punto (21-20) antes de que llegase esa reacción definitiva de los de casa, que encadenaron cuatro puntos seguidos para hacerse con el triunfo. Una victoria que les permite seguir al frente de la clasificación de su grupo.