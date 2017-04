Una victoria que deja vista para sentencia la salvación

Un gol de Joselu a los diez minutos de partido le dio el triunfo al Racing en su visita al terreno de juego del Tudelano. Una victoria que pone fin a la mala racha del cuadro verde fuera de casa después de siete encuentros sin ganar lejos de A Malata –desde que se impusiese en el campo del Somozas no fue capaz de sumar los tres puntos– y que da al equipo la tranquilidad de dejar la permanencia prácticamente sentenciada. El 0-1, que llegó en el minuto diez, permitió al equipo ferrolano afrontar el encuentro con tranquilidad, centrándose en defender con uñas y dientes ante un Tudelano que lo intentó, pero que apenas generó ocasiones claras tras el tramo inicial.



Comenzó el encuentro con mucha intensidad y dos equipos que no dudaron en intentar desde el inicio llegar a la puerta contraria. Así, a los siete minutos llegaba la primera ocasión en una jugada local que acababa con disparo desde la frontal de Iñigo Ros, que enviaba fuera. La réplica del Racing llegaba, contundente, tres minutos mas tarde, cuando Sergio de Paz –que debutaba en el once titular–, robaba un balón en el centro del campo. La jugada la continuaba Armental, que le ponía el balón a Joselu para que este enviase al fondo de las mallas.



Con el 0-1 en el luminoso el Tudelano no tardó en reaccionar y solo un minuto mas tarde a punto estuvo de devolver las tablas al marcador en una gran ocasión de Ion Vélez. que envió la pelota fuera por muy poco. Tras el ímpetu inicial, sin embargo, la lucha por hacerse con el control del balón se adueñó del encuentro y las llegadas empezaron a ser menos claras, aunque antes de la media hora lo intentaron los de Miguel Ángel Tena con un pase de Pablo Rey buscando a Joselu, que interceptó un defensor. Los locales, por su parte, buscaban la puerta contraria sobre todo a través de centros de Cabezas desde la banda derecha que, sin embargo, la zaga visitante cortaba.



Defensa

El Racing había dado un paso atrás al adelantarse en el luminoso, cediendo con el transcurso de los minutos algo más de espacio y control al Tudelano, que aunque lo intentaba apenas conseguía generar ocasiones claras de peligro. En el 32, sin embargo, los locales estuvieron a punto de conseguir el empate a través de un centro de Iñigo Ros que prolongó de cabeza Ion Vélez para el posterior remate de Óscar Vega, que estrelló el balón en el poste visitante. De ahí al descanso, el Tudelano continuó intentándolo, aunque el Racing no le dio opciones y así ya no hubo mas ocasiones de peligro en esta primera mitad del choque.



La dinámica del encuentro no cambió tras la reanudación. El Tudelano continuaba teniendo la posesión de la pelota y buscando el empate ante un Racing centrado en defender su ventaja en el luminoso. Aun así, la primera jugada de peligro de esta segunda mitad la protagonizaron los visitantes en un contragolpe de Armental, Joselu y De Paz que acabó en nada, a pesar de que fue la demostración del guion que iba a dominar esta segunda parte del choque.

El excelente trabajo defensivo del cuadro verde impidió una y otra vez que el Tudelano se acercase con peligro a la meta defendida por Mackay, mientras que el Racing de Ferrol, al contragolpe, volvió a tener una buena ocasión en el minuto 59 en una internada de Sergio De Paz, que se mostró muy activo durante todo el partido, que una y otra vez le ganó la batalla a su marcador, Nandi.



A partir de ahí, nada, el Racing de Ferrol evitó que los locales merodeasen el área de Mackay y lo hizo con contundencia, para llevarse tres puntos que pueden valer la permanencia a falta de seis jornadas para el final de la competición regular. l