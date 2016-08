El valdoviñés Adrián Hermida se estrena ante Taipei con la selección

A las 09.45 horas de hoy el valdoviñés Adrián Hermida debutará oficialmente con la camiseta de la selección nacional sénior. El palista del Club Copacabana de Ferrol afronta con el combinado estatal un Campeonato del Mundo absoluto en el que Hermida ya manifestó su intención de ocupar una de las posiciones de podio.

El Mundial comienza hoy para el local y sus compañeros en la ciudad italiana de Siracusa, cerca de Sicilia, con el de Valdoviño por primera vez defendiendo la portería del conjunto rojo. El equipo español hará frente en los próximos días a la correspondiente fase de grupos en la cita sénior masculina –España participa asimismo con un combinado femenino y otros masculino sub 21–. Así, de cara a su clasificación para los duelos decisivos, Hermida y sus compañeros se verán las caras en esta primera jornada con los conjuntos de Taipei y Suecia.

El partido ante los asiáticos supondrá el debut del valdoviñés, a las 09.45 horas, mientras que el choque ante la escuadra escandinava tendrá lugar a las tres de la tarde. Otra formación nórdica, en este caso la finlandesa, completa el grupo C en el que arranca España este Mundial, que se prolongará hasta este domingo día 4 de septiembre. El portero del Copacabana intentará cuajar una buena actuación para ayudar a la selección a ocupar una de las dos primeras posiciones que les abran las puertas de la ronda de semifinales y, con un paso más, el de la lucha por el título.

La discreta actuación del combinado español en citas previas no lo sitúa como favorito, una condición que sí comparten, entre otros, los grupos de Francia, Alemania y en esta ocasión el anfitrión Italia.