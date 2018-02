El Uni supera su propio techo

Las quince victorias con las que el Star Center Uni Ferrol concluyó el pasado ejercicio la liga regular, esas que lo llevaron a los play-off por el título y acabaron reportándole la tercera plaza en el campeonato, parecían difíciles de superar. Sin embargo, tal y como le van las cosas al cuadro departamental en los últimos tiempos, hay pocos registros que no pueda pulverizar. Así, su triunfo del domingo ante el IDK Gipuzkoa ha permitido a las pupilas de Lino López alcanzar esa cifra cuando por delante tiene todavía cinco jornadas de liga regular para dejarlas atrás.

Y lo que es incluso mejor, con las tres últimas victorias frente a Araski, Gernika e IDK, el Star Center Uni Ferrol roza con sus dedos la clasificación matemática para unos play-off en los que ya tienen garantizada su plaza el Perfumerías Avenida, el Spar Citylift Girona y el Mann Filter. Las ferrolanas tienen cuatro victorias de renta sobre los tres equipos que las siguen en la clasificación –el propio Gernika e IDK, así como Cadi La Seu–, con lo que conseguir una única victoria más durante el mes de marzo le aseguraría su presencia en la lucha por el título.

No parece un objetivo descabellado, pues en su horizonte aparecen adversarios que puede que poco se estén jugando ya cuando con él se crucen. Además, de esos cinco partidos que esperan al conjunto de Lino López este mes, tres serán en Esteiro, un feudo talismán del que solo han logrado llevarse el triunfo el Perfumerías Avenida y el Girona.

Para un equipo que está rindiendo al nivel del ferrolano, –sus últimos cuatro partidos, incluida su derrota ante Avenida, han sido excelentes– muy mal se le tendrían que dar las próximas jornadas para no alcanzar ese triunfo que precisa. Esa posibilidad parece a día de hoy impensable pero, incluso si se produjese, los enfrentamientos directos entre algunos de sus rivales directos podrían asegurarle en cualquier caso la clasificación matemática.