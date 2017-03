El Uni hace posible lo imposible

El Star Center Uni Ferrol entusiasma. Y no solo por las increíbles doce victorias que luce en su casillero, ni por la quinta posición que momentáneamente ocupa, ni porque acaricie la posibilidad de colarse en los play-off. El Uni Ferrol entusiasma porque es difícil encontrar en la Liga Femenina a un equipo con tanta fe como el que dirige Lino López.

Ayer lo volvió a hacer. Volvió a poner de pie a Esteiro en un partido que suplió con emoción cualquier carencia y en el que las departamentales lograron de nuevo la machada. Por quinta vez en la temporada –cuarta en su feudo– ganaron por un escaso margen un partido que, además, tenían perdido. Primero fue Promete, después Gran Canaria, le siguió CREF y ayer fue el Araski el que experimentó en carne propia la capacidad de superación de las ferrolanas, que a menos de cuatro minutos para el final perdían de once puntos (57-68). Con un parcial de 15-2 le dieron la vuelta al duelo y reavivaron sus opciones de clasificarse para los play-off por el título, algo impensable al inicio de la liga. Colosal porque, además, enfrente estaba un rival directo y, precisamente, el equipo que lo apeó de forma precipitada de la Copa de la Reina. La única escuadra que esta campaña ha sido capaz de ganar a las de López en un final igualado. Venganza cobrada.

Fue el colofón perfecto a una contienda trabada, muy farragosa en algunos momentos, ante un equipo fantásticamente trabajado en el que Marta Tudanca y Roundtree se alternaron para tirar del carro, pero en el que a ninguna jugadora le tembló la mano para anotar canastas que parecían decisivas.

Y es que, tras un buen arranque que le dio la iniciativa en el marcador, el Star Center Uni Ferrol fue perdiendo fluidez en su juego ofensivo, atascado por momentos ante la falta de acierto exterior. Bea Sánchez, inconmensurable, mantuvo al conjunto local aferrado a la pista. Si Ana Suárez es la cabeza de este equipo, la pívot andaluza es su corazón. Ayer, como siempre, le tocó lidiar con un auténtico papelón. Se “pegó” con Vega, se “pegó” con Roundtree, se “pegó” con Pardo y con cuantas adversarias rondaron la “pintura”. Cuarenta minutos de brega en los que también se exhibió como la jugadora lista que sabe sacar partido de las situaciones en las que tenía ventaja jugando de cara al aro. 21 puntos –un 60% de acierto en tiros de campo y pleno en libres–, 13 rebotes, 2 asistencias y 4 balones robados la convirtieron, con 39 puntos, en la mejor del partido y, probablemente, en la MVP de la jornada.

El cansancio es el principal contrincante del Star Center en esta liga. El físico, pero también el mental. Algún mal tiro, alguna mala decisión y el acierto de secundarias de lujo como Munarriz y Velasco, además de la fiable Roundtree, dieron al Araski su máxima ventaja a falta de 3:39 para el final (57-68).

Lo que les dijo Lino López a las suyas forma parte de esos secretos de banquillo... O quizás no hizo falta decirles nada, porque esta temporada este equipo trae de serie esa capacidad para hacer posible lo imposible.

Dos triples de Cabrera y Barbee llevaron el “sí se puede” a Esteiro. La norteamericana tomó a Roundtree en defensa y la hizo desaparecer justo cuando más la necesitaba el Araski. La canaria, a tablero, hizo el triple del empate y Barbee el tiro libre que ratificaba la remontada. ¡Claro que es posible!