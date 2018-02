El Uni Ferrol se pone a tiro del objetivo

Es difícil poner en duda, a cinco jornadas para el final del campeonato regular, que el Star Center Uni Ferrol estará en los play-offs por el título. Su clasificación aún no es matemática, pero las quince victorias que suma auguran que será uno de los seis que estén en esas eliminatorias. Además, las victorias con las que ha saldado los tres partidos que ha disputado en los últimos ocho días indican el buen momento en el que se encuentra ahora mismo.

Ayer, el IDK Gipuzkoa aún no estaba del todo despierto cuando empezó el encuentro. Así que el cuadro de la ciudad naval sacó provecho de que su advesario jugaba de forma atolondrada en ataque, con muchas pérdidas, mientras que en defensa incurría en despiste tras despiste para protagonizar un parcial de 0-16. Con Bea Sánchez al frente de las operaciones –anotando, reboteando y repartiendo asistencias–, el Star Center Uni Ferrol dio una lección de su potencial, la que puede dar en los play-off.

Espabiló el cuadro donostiarra en el segundo cuarto y, aunque aún siguió cometiendo algún despiste, sobre todo en la parcela defensiva, la desventaja empezó a decrecer (26-30, min. 14). De todas maneras, a poco que las cosas le salían, el equipo ferrolano dando la sensación de control y por eso llegó al descanso con una renta en tornao a los diez puntos.



Tras el descanso fue Alexis Prince la que tomó el relevo de Bea Sánchez como protagonista del Star Center Uni Ferrol. Varios triples con su firma hicieron que, cuando la ventaja el equipo ferrolano empezaba a decrecer –porque su adversario intentó acometer la remontada en este parcial, aunque sin demasiada fe– esta volviese a subir por encima de los diez puntos, lo que le permitió entrar con una relativa tranquilidad al último cuarto.

No hubo más problemas en él para el Star Center Uni Ferrol que el golpe sufrido por Bea Sánchez, que la mantuvo un par de minutos sobre la cancha. Pero en el marcador la distancia era tan grande que, a pesar de los vaivenes, el cuadro de la ciudad naval no sintió temer en ningún momento una nueva victoria liguera.