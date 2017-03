El Uni Ferrol, más próximo a su objetivo

Aunque no pudo sellar de forma matemática su clasificación para los play-off por el título, la jornada no fue mala, ni mucho menos, para el Star Center-Uni Ferrol. Al contrario, su victoria frente a un Zamarat que sigue luchando por la permanencia en la categoría le permite mantener todas sus opciones para terminar metiéndose en estas eliminatorias. Ahora, incluso, ocupa el cuarto puesto de la tabla clasificatoria –uno más arriba que la pasada jornada– a falta solo de dos jornadas en las que la escuadra de la ciudad naval intentará cumplir su sueño.

Al Star Center-Uni Ferrol no le costó demasiado traducir en el marcador que es mejor prácticamente en todo. Anotando con facilidad, tanto en ataque estático como en contraaataque, y dificutando los ataques de su rival, en todo momento el equipo ferrolano estuvo en ventaja y, además, dando la sensación de que su superioridad era incluso mayor de los que registraba el marcador, que solo al final del primer cuarto llegó los diez puntos (21-11).

Puede que ver las cosas tan fáciles hiciese que el Star Center-Uni Ferrol bajase un poco de revoluciones, pero como a eso no lo acompañó un ascenso de las prestaciones del Zamarat, la distancia se mantuvo en unas cifras similares. Fue una fase del partido protagonizado por las imprecisiones de ambos equipos, que incurrieron en más errores que aciertos, aunque al llegar al descanso la renta, más o menos holgada, seguía siendo favorable a la escuadra de la ciudad naval.

descontrol

El nivel de la escuadra zamorana empezó a crecer después del intermedio, atacando la canasta rival con mayor ímpetu y mostrando más ganas de dañar al rival de lo que lo había hecho hasta entonces. Eso le permitió reducir su desventaja hasta los seis puntos, con los que se entró en el último cuarto de este enfrentamiento.

Fue a partir de ahí cuando al Star Center-Uni Ferrol, aunque el cansancio empezó a hacer mella, recuperó el juego que había desplegado hasta entronces. Así, entre las penetraciones de Barbee, el empuje de María Pérez Araújo y la insistencia de Bea Sánchez –además del acierto de Jefferson–, el cuadro local tuvo controlado el partido para llevarse un triunfo que mantiene su posición privilegiada con vistas a clasificarse para los play-off por el título en las dos jornadas que quedan de liga regular. La próxima semana, en la pista de un C.R.E.F. ¡Hola! que se encuentra al filo del abismo, dispone de la segunda ocasión para redondear una temporada magnífica que puede llegar a convertirse en colosal.