Una semana en la carretera

Desde que a las siete de la mañana la expedición racinguista empezase su desplazamiento a Murcia –donde mañana, a partir de las 21.30 horas, disputa el partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que lo enfrenta al equipo “pimentonero”–, el cuadro verde se habrá metido en una de las semanas más exigentes de la temporada, extrafutbolísticamente hablando. Hasta el mediodía del jueves no regresará a Ferrol y, además, en menos de 48 horas, emprenderá su segundo viaje largo de la competición liguera, el que lo lleva a Talavera de la Reina –el destino más lejano del grupo I– para disputar allí el encuentro de la cuarta jornada.

Los más de mil kilómetros que separan Ferrol de Murcia y los casi ochocientos de que consta el desplazamiento a la localidad manchega hacen que el equipo ferrolano vaya a recorrer unos 3.500 en el poco más de seis días. Serán alrededor de cuarenta horas metidos en el autobús, así que para el cuadro verde esta semana parece más exigente que cualquier partido que deba jugar.

“El partido no trastoca mucho, el viaje sí”, explica el entrenador racinguista, Miguel Ángel Tena, cuando adelanta que “nos vamos pegar una paliza tremenda. No entiendo cómo funciona el criterio de proximidad... pero nuestra obligación es viajar, competir e intentar pasar la eliminatoria. Y después, que los jugadores se recupen lo antes posible para volver a jugar en Talavera”. Así que su objetivo, además del encuentro de mañana, está en que el estado físico de la plantilla que prepara no se resienta.



Ambición

En cambio, para la plantilla el largo desplazamiento a Murcia no es excusa para no intentar ganar mañana en la Nueva Condomina y, de esta manera, meterse en la tercera ronda del torneo del KO, la que da paso a un enfrentamiento ante un rival de Primera que está jugando competición europea. “Será otra guerra contra un rival potente. Pero nosotros no le tenemos nada que envidiar y vamos a salir a ganar”, anuncia el mediocentro Joseba Beitia.

De forma similar se manifestó el delantero Mendi, autor del tanto racinguista ante el Deportivo Fabril, que quiere olvidarse del empate del pasado domingo y empezar a pensar ya en el Murcia. “A ver si podemos hacer un buen papel en la Copa”, dijo el futbolista después de anotar su primer tanto de la temporada, aunque eso no impidió que se marchase “rabioso” por el resultado conseguido en este encuentro.