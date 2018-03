Una jornada para olvidar

Para el Star Center Uni Ferrol los últimos han sido unos días para olvidar. Primero por un viaje pasado por agua, después por la incertidumbre relativa a si se iba a poder disputar, y dónde, el encuentro frente al Al-Qázeres... y como colofón la derrota sufrida. Y no porque el resultado suponga gran cosa a nivel clasificatorio –el cuadro de la ciudad naval, ya clasificado para las eliminatorias por el título– sigue de cuarto, sino por la imagen ofrecida.

Que la celebración del partido estuviese en duda hasta poco antes de su comienzo se reflejó en las dudas con las que ambos jugaron. Sobre todo por parte del equipo ferrolano, que en ataque no jugó con la fluidez de otras veces. Sin embargo, a poco que apretaba en defensa, recuperaba las desventajas que su rival podía acumular por sus rachas de acierto –por ejemplo, el tiempo muerto que Lino López solicitó después del 20-14 (min. 13) que había alcanzado el cuadro extremeño se saldó en un parcial de 2-9 para el cuadro visitante–.

Así que, tras el empate con el que finalizó el primer cuarto, la igualdad siguió siendo la tónica del segundo, con ventajas escasas tanto para el Al-Qázeres –casi siempre– como para el Star Center Uni Ferrol. Así, aunque parecía que el cuadro local podía llegar al descanso con una renta más o menos considerable, una canasta “in extremis” de Jamie Scott rebajó a tres puntos la desventaja de la escuadra visitante.



Reacción

Fue al regreso de los vestuarios cuando el Al-Qázeres intentó irse en el marcador hasta alcanzar una renta de hasta ocho puntos (37-29, min. 24), pero nuevamente el esfuerzo defensivo del cuadro visitante le permitió neutralizar esta renta para llegar al último cuarto con el marcador empatado.

Lo que pasó en el parcial definitivo fue similar a lo de los anteriores. Sin embargo, esta vez la renta que alcanzó el cuadro extremeño no encontró respuesta en el Star Center Uni Ferrol, que se pasó más de seis minutos sin anotar. Por eso se acabó saldando con derrota un desplazamiento que se complicó desde el inicio.