Una identidad victoriosa

El partido del domingo frente al Celta B le vuelve a brindar al Racing la ocasión de enlazar una segunda victoria consecutiva. En el grupo 1 solo el equipo ferrolano y la Gimnástica Segoviana han sido incapaces de conseguirlo en lo que va de campeonato. Y, aunque el cuadro verde ya estuvo a punto de lograrlo hace dos semanas en el encuentro que jugó en el feudo del Unión Adarve, esta vez espera hacerlo aprovechando, explica Maceira, “las buenas sensaciones que tenemos”.



Para ello el Racing confía en el cambio mostrado en las últimas semanas, que el jugador de Mos resume en que “hemos logrado tener una identidad”. El exterior recuerda que antes, a la hora de sacar la pelota jugada, “tratábamos de exponer mucho para sacar poco beneficio”. Sin embargo, en vista de que “los resultados no nos acompañaban”, el cuadro verde apuesta ahora por un juego más directo y, a juicio de Maceira, “hace que juguemos más en campo contrario y eso, en Segunda B, esle hace bastante daño al rival”. Así que, con ese cambio, explica que “el equipo ha crecido, tiene confianza y seguridad. Ahora estamos cómodos ahí y se ha reafirmado con los buenos resultados obtenidos en el último mes”.

Así que, de cara al partido contra el Celta B, Maceira cree que jugar en Barreiro, campo de dimensiones no muy grandes, puede favorecer al equipo ferrolano. “Es que nuestra propuesta tampoco necesita de una enormidad de espacios. Es más, creo que los limita a ellos más que a nosotros”, dice.



Rival

En cambio, donde Maceira sí cree que el Racing puede encontrar problemas es en un rival del que, a pesar de su irregularidad de las últimas semanas, destaca que “el no tener la presión de otros de meterse en la fase de ascenso juega a su favor”. De todas maneras, Maceira recuerda que “al ser un filial, con gente jovene en su plantilla y con la ambición que tiene el club de repetir lo de la pasada temporada —se clasificó para las eliminatorias de ascenso a Segunda–, me espero al mejor Celta B posible”.



Será el reeencuentro del ahora racinguista con el que fue su equipo varias temporadas, de las que guarda buenos recuerdos y muchos amigos. “Allí viví todo tipo de situaciones”, explica. Además, después de no haber podido jugar los dos últimos años por sanción, esta vez acude con la intención de disfutar a tope.