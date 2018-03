Un punto que sabe a poco

No pasó del empate el Racing en casa del Unión Adarve. En uno de los mejores partidos de la temporada a domicilio del equipo ferrolano, y tras una primera parte igualada, Joselu adelantó al cuadro de la ciudad naval tras aprovechar un pase de Maceira y cruzársela por bajo a De las Heras. Pero la alegría apenas duró diez minutos para los visitantes, ya que tras un saque de esquina Nano desvió hacia su propia portería un remate de Escalante. Así que el Racing sigue en zona de descenso e intentará volver a ganar en A Malata frente al Atlético de Madrid B.

La victoria la semana pasada sobre la Gimnástica Segoviana debía suponer un impulso hacia adelante a las aspiraciones de permanencia del conjunto ferrolano, a pesar de las bajas por lesión de Víctor Vázquez y Álvaro Rey y de que el lateral italoargentino Gonzalo García no estaba en las mejores condiciones. Pero enfrente estaba un Unión Adarve muy complicado de batir en su feudo, donde solo ha perdido un encuentro en lo que va de campeonato.

El equipo madrileño comenzó controlando el partido y manteniendo atrás al ferrolano. Así, tras un gol anulado a Berodia a los cuatro minutos, el mismo jugador dispuso de otra ocasión poco después de cumplirse el minuto diez al rematar fuera, estando solo, un córner botado por Iván Mateo. Era una fase en la que el Racing estaba sufriendo ante las embestidas del cuadro local, que se encontraba constantemente con la figura de Mackay.

Pero pasado el primer cuarto de hora de encuentro el Racing comenzó a imponer su ley y a ser el que dominaba el choque. Primero con un remate fuera de Jacobo Trigo, a pase de Armental, y posteriormente con una excelente parada del portero local a disparo del propio exterior de Ribeira. Paso a paso, el equipo ferrolano pisaba cada vez más el área local y, poco después de cumplirse la primera media hora de juego, Nano remató forzado a las manos de De las Heras.

Además, Joselu se mostraba muy activo e incluso se le anuló un gol por fuera de juego. El delantero de Ribeira volvió a disponer de una ocasión antes de acabar la primera parte, pero la vaselina que intentó ante la salida del guardameta madrileño no encontró puerta.



Recompensa

Ya en la segunda parte del partido, el Racing siguió dominando mientras que el Unión Adarve jugaba con balones en largo en busca de Héctor, aunque Carlos Garrido fue el que dispuso de una tímida ocasión. Mientras, por parte racinguista, Fran Sota y Armental fueron los que tuvieron la ocasión de adelantar a los suyos.

Por fin llegó la alegría para el conjunto de la ciudad naval cuando Joselu controló un pase en profundidad de Maceira y, de certero disparo raso y cruzado, adelantaba al Racing. Pero poco duró la alegría para el cuadro visitante. Así, al poco, Aitor Arregi salvó sobre la línea de gol un balón que envió a córner. Y en él, un remate de Escalante fue desviado por Nano hacia su propia portería para establecer el empate.

A pesar del mazazo, el Racing continuó su lucha por la victoria, pero los disparos de Fran Sota y Joselu no lograron mover el marcador de empate que se registró al final.