El Triatlón Ferrol busca repetir el título femenino

Más de una docena de deportistas del Triatlón Ferrol y del TriNáutico de Narón participan este fin de semana en el Campeonato Autonómico de triatlón, que se desarrollará en Pontevedra en la jornada de mañana.

En la línea de salida del puente de los Tirantes estará la departamental Camila Alonso, que busca revalidar el oro logrado el pasado año. La local, que estaba convocada para las Series Mundiales de Estocolmo, si bien renunció para centrarse en la preparación del Mundial sub 23, no lo tendrá fácil. Un título por escuadras por el que luchará con su hermana Melina. Un equipo ferrolano que completa la canterana Emma Romeo. También con opciones al título llega a esta cita pontevedresa la integrante del Narón Marta Barbeito. Una deportista que estará acompañada por Irene Mera, Ana Santiso y Karola Böhme.

En la competición masculina de este Autonómico estarán los ferrolanos Marcos Ruíz, Iván Puentes, Pablo Pedrosa, Jorge Morado, Borja Catrufo y Edu Saavedra, que intentarán subir al podio y mejorar el cuarto lugar logrado el pasado año.

Tanto la entidad ferrolana como la naronesa contarán asimismo con presencia en la competición popular que paralelamente se desarrolla en Pontevedra. Un programa que se completa con la disputa de un Nada e Corre y un minisprint, en la también formarán los deportistas naroneses. Precisamente será esta cita la que abra el calendario de mañana, a las 14:50 horas.