Tres puertos en ocho días

Ocho días y tres partidos servirán para poner a cada escuadra en su lugar y determinar, en buena medida, cuáles serán sus objetivos para la recta final del campeonato. Después de meses instalado en las primeras posiciones, la visita a Esteiro de los dos grandes dominadores de la competición doméstica, el Perfumerías Avenida y el Girona, han apaciguado la evolución clasificatoria del Star Center Uni Ferrol. Las ferrolanas continúan exhibiendo guarismos de ensueño para sus expectativas iniciales –12 victorias y 6 derrotas–, aún siguen entre las cuatro primeras y, lo que es más importante, de su juego todavía emanen muy buenas sensaciones... pero lo que pase en los próximos ocho días determinará si las de Lino López metan la directa hacia los play-off o deberán apurar hasta el final sus opciones para afianzarse entre los seis mejores.

Ese es el escenario que acompañará esta tarde –19.00 horas, Teledeporte– la visita del Star Center Uni Ferrol a Mendizorrotza para medirse al Araski. El primero de ese triplete de partidos ante los siempre competitivos equipos vascos enfrentará al cuadro departamental ante una escuadra que si bien este año no ha tenido la regularidad de su anterior campaña en la elite continúa siendo un adversario de lo más exigente. Lo sabe bien el cuadro departamental, que solo ganó de cuatro en el partido de la primera vuelta en Esteiro y que es consciente de que una escuadra tan trabajada como la de Madelen Urbieta no le dará ni un respiro.

Tras ganar solo dos de sus últimos partidos, las vitorianas no llegan a la contienda “sobradas”. Su negativo balance las ha alejado de la lucha por el play-off y saben que reengarcharse a ella pasa por doblegar al que puede llegar a ser uno de sus rivales directos.

Si en los dos últimos años los duelos entre Araski y Star Center han sido tan brillantes como competitivos, en esta ocasión la incertidumbre es todavía mayor. El parón del campeonato por los compromisos de la selección ha frenado en seco a ambos y habrá que ver cuál de ellos retoma el ritmo con mejores sensaciones.

Las del cuadro que dirige Lino López no han sido precisamente buenas en los últimos días. Con hasta tres jugadoras vistiendo la camiseta nacional –Bea Sánchez y María Pérez la de España y Valderwal la británica– y Carmen Fernández en el dique seco como consecuencia de un esguince, el técnico departamental ha trabajado bajo mínimos en cuanto a efectivos, pero también en lo que atañe a infraestructuras: Y es que la humedad dejó de nuevo impracticable Esteiro, por lo que el único entrenamiento fuerte y de calidad de toda la semana fue, precisamente, el de ayer en Mendizorroza. A partir de las siete, no valen las escuasas. El Uni va a por todas. l