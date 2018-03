El título gallego se vino a Ferrol

El Rugby Ferrol consiguió ayer el título de Primera División de la Liga Gallega y, además, lo hizo en el terreno de juego de su rival, Os Ingleses de Vilagarcía, en un partido que tuvo dos partes muy diferenciadas.

De salida, el cuadro anfitrión salió con mucha intensidad y dispuesto a resolver el partido por la vía rápida, consiguiendo muy rápidamente un ensayo, con transformación, lo que le permitió colocarse con un 7-0 que no tardó demasiado tiempo en convertirse en un 14-0.

Pero el cuadro de la ciudad naval no quería que se le escapase el partido y también fue capaz de superar el entramado defensivo de su rival para conseguir un ensayo por medio de Niko. Sin embargo, un golpe de castigo y otra marca transformada encendieron todas las alarmas, ya que, en el minuto 25, el marcador reflejaba un inquietante resultado de 24-5.

Esa acción significó un punto de inflexión en el encuentro, porque la formación ferrolana fue capaz de dar un golpe de timón al choque y, a partir de ese momento, se mostró muy superior a su adversario tanto en defensa como en ataque.

Así, en los últimos quince minutos del primer tiempo, los jugadores visitantes resultaron un ciclón que no pudo detener su contrincante. Primero fue Miguelito el que ensayó, luego Callum y antes de llegar al descanso Ale, dos de ellos transformados, lo que permitió que los contendientes se retirasen a los vestuarios con un marcador de 24-26 y todo por decidir para el segundo tiempo.

Igualdad

Nada más reanudarse el juego, un golpe de castigo a favor del conjunto arousano le permitió recuperar el mando en el tanteador, con un apretado 27-26. Sin embargo, su alegría le duró muy poco tiempo, porque un nuevo ensayo de Miguelito, con su posterior transformación supuso el 27-33.

A partir de ese momento, el equipo ferrolano tenía muy claro que le tocaba enfriar el encuentro y apretar en defensa para controlar el encuentro.Pero todavía se le pusieron mejor las cosas cuando el colegiado pito un golpe de castigo a su favor. Mikel se encargó de lanzarlo y de colocar el 27-36 que, a la postre, sería el resultado definitivo.

En la recta final del choque, Os Ingleses intentó darle la vuelta al marcador, pero no lo consiguió y el Rugby Ferrol pudo celebrar el título y la clasificación para la fase de ascenso a la División de Honor B. l