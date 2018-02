Título para Castro y Alvariño

Dos ponteses inscribieron ayer su nombre en la nómina de ganadores en el Campeonato de España absoluto y por comunidades autónomas de tiro con arco en sala, que se desarrolló en Ibiza desde el pasado viernes. Fueron Miguel Alvariño y Daniel Castro los que, formando parte de la selección gallega de la modalidad de arco recurvo –que había sido el mejor en el “round” clasificatorio–, se hicieron con el título de la prueba por equipos al derrotar en la final al de Madrid por 5-1.

La escuadra autonómica, en la que además de los dos arqueros de Ferrolterra también estaba Vicente Veira, no rayó a su mejor nivel en la final disputada ayer. Pero eso no impidió superar a la formación de Madrid tanto en la primera tirada como en la tercera –por marcadores de 56-55 y 57-56, respectivamente–, mientras que en la segunda el resultado fue de empate a 57. Eso le permitió sumar cinco puntos, por solo uno de su adversario, lo que le hizo conseguir el título en esta competición.



Individual

Alvariño, sin embargo, no fue capaz de redondear el título por equipos con la victoria en la final individual. En ella, contra el también internacional Miguel Pifarre, el arquero de Ferrolterra perdió los dos primeros sets frente a un rival que clavó todas sus flechas en el centro de la diana –en el primero rindió por debajo de su nivel habitual–. En los dos siguientes Pifarre bajó su rendimiento y eso permitió al arquero de Pena de Eiriz empatar el encuentro, pero en el set decisivo el a la postre vencedor hizo dos dieces y eso le permitió hacerse con el título.

A pesar de no sentirse del todo cómodo durante la jornadas de ayer, Alvariño concluyó con muy buenas sensaciones este Campeonato de España. En él se subió por primera vez al podio a nivel individual en una competición nacional en sala y, además, consiguió el título por equipos.