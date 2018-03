La tiradora Clara Amado brilla en el Nacional sub 23

El intenso trabajo que Clara Amado ha realizado en los últimos meses está dando su fruto. La tiradora del Prosema Tres Armas tuvo un papel destacado en los Campeonatos de España de categoría sub 20 y sub 23 que el pasado fin de semana se celebraron en Madrid pues, aunque no logró subir al podio en ninguno de ellos, se enfrentó con acierto a competidoras de más edad y experiencia sin que su rendimiento desmereciese.



De hecho, en la competición para menores de 23 años, en la que la ferrolana tuvo enfrente a adversarias de hasta cinco años mayores que ella, Clara Amado realizó una muy buena “poole” que la llevó a medirse en la primera eliminatoria directa a María Haba. La departamental estuvo precisa con el florete para acabar llevándose el emparejamiento con un marcador de 15-6 a su favor.

En la final a ocho, Amado se vio las caras con Andrea Breteau, una tiradora de gran experiencia y recorrido internacional, que de hecho este año representará a España en el Mundial. La ferrolana, que ya le había dado guerra en la ronda clasificatoria del campeonato M20 intentó dar la sorpresa, pero acabó cayendo 15-5 ante una tiradora que se encuentra a muy buen nivel y que, de hecho, a la postre se proclamó campeona. Así, Clara Amado finalizó en una meritoria quinta posición.



Un resultado que mejoraba el undécimo puesto que en la jornada previa, el sábado, había conseguido en la cita para menores de 20 años. En ella, Amado logró también pasar el primer corte, lo que de por sí resultó un éxito. En la primera eliminatoria, sin embargo, se vio las caras con Laura Alonso, otra tiradora con experiencia internacional, que tuvo que emplearse a fondo para superar a la ferrolana por 15-9.

Este resultado aporta gran motivación a Clara Amado para afrontar el próximo mes el Nacional de su categoría, la cadete.