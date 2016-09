Tiempo de hablar dentro del campo

Al Racing le toca hablar dentro del campo más que hacerlo desde fuera. Después de cuatro jornadas sin estrenar su casillero de victorias, el equipo ferrolano espera que el partido que lo enfrenta mañana al Palencia sea el de su primer triunfo del campeonato liguero, una cosa que el entrenador Míchel Alonso explica que empieza a ser urgente. “Hay mucho ruido en torno al equipo. Todos viven de ganar... y nosotros también debemos hacerlo”, dice.

El preparador racinguista ve a la plantilla que dirige más cerca de conseguir la victoria que en semanas anteriores. Porque, aun siendo consciente de que “tenemos mucho que mejorar en muchos aspectos”, Alonso apunta que “ya hemos avanzado algo... aunque no era difícil”. Además, el entrenador ferrolano destaca la buena semana de trabajo realizada por sus futbolistas, algo que debe ayudar a la escuadra verde “a mejorar y evolucionar. Veo a la gente mentalizada y concienciada en que llegue la victoria”.

Pero, además de alcanzar un triunfo que tranquilizaría el ambiente –“el equipo no está dando lo que todos esperamos por muchos factores: temas físicos, jugadores que no están, otros que vienen de pasar años en blanco... Pero con todo eso, y aun estando mal, podríamos tener más puntos y eso suavizaría el entorno”, analiza el técnico–, el Racing necesita continuidad. “En este momento unan victoria sería liberadora, pero además de ganar hay que volver a hacerlo y que vayan llegando las siguiente”, explica.



Con vistas al encuentro de mañana en la Nueva Balastera de Palencia, Míchel Alonso espera que el Racing muestra un mejor nivel que en partidos anteriores. “Con todos los respetos para el rival, porque no estamos para subestimar a nadie, espero ganar y con buen juego”, relata sobre el encuentro contra el que ahora es el último clasificado del grupo I de la categoría de bronce nacional.

Además, el cuadro verde jugará por primera vez a domicilio en un campo de hierba natural tras hacerlo antes en sendos terrenos de juego de césped artificial –el del Caudal y el de la Mutilvera–. “Si para alguien era una excusa (jugar en un campo de hierba artificial), ya tenemos una menos”, asegura el preparador.