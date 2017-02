Tena tendrá que recomponer la defensa para medirse al Palencia

Varias son las incógnitas que tiene que desvelar el entrenador del Racing de Ferrol, Miguel Ángel Tena, de cara al encuentro de mañana en el campo de A Malata ante el Palencia.

El técnico castellonense se tendrá que “inventar” una nueva defensa, ya que contará con las bajas por sanción de Maceiras y de Catalá, a las que se une la de Sergio de Paz, que se encuentra lesionado.

Por ese motivo, son varias las variantes que puede colocar. La primera sería situar a Juan Martínez en el lateral derecho, que José Cruz y Víctor Vázquez pasen a ocupar el centro de la zaga y Nano en el carril izquierdo.

Otra posibilidad es la de mantener a José Cruz en el lateral derecho, con Víctor Vázquez y Nano, de centrales, mientras que el juvenil Borja sería el que ocupe el lateral zurdo.

A esta opción se refería el preparador físico Fran Beade cuando comentaba que “Borja lleva toda la temporada entrenando con nosotros y sabe perfectamente lo que queremos de él y es una posibilidad real que pueda jugar desde el principio”.

También hay que saber quien va a ser el que actúe por delante de la defensa con la ausencia de Catalá, que era el que desempeña esa posición en los últimos enfrentamientos.

Todo indica, que si no juega de lateral derecho, sea Juan Martínez el que ocupe esa plaza, mientras que el resto de futbolistas que saltarían al terreno de juego desde el principio serán los mismos que lo hicieron en la pasada jornada ante el Racing de Santander.

Todavía está por desvelar, hasta después del entrenamiento de esta mañana, en las instalaciones de A Malata, si Dani Benítez va a poder entrar en la convocatoria, aunque todo indica que de ninguna manera va a formar parte del once inicial, sobre todo debido al estado del terreno de juego después de las lluvias caídas en los últimos días y que seguirán haciendo acto de pre­sencia hasta la hora de la confrontación.

Por su parte, Bicho ha podido entrenar con normalidad a lo largo de la semana, aunque con precauciones a la hora de los contactos, después de que en el encuentro de la pasada jornada sufriera una subluxación de hombro, que no le va a impedir estar a disposición del cuerpo técnico.

Después de la sesión de entrenamiento matinal, el técnico podrá desvelar algunas de las incógnitas, aunque seguro que se guardará hasta última hora sus planes sobre el equipo que saldrá de inicio para enfrentarse al conjunto palentino.

Los jugadores del conjunto departamental confían en poder conseguir retornar a la senda del triunfo, después de que en las últimas tres jornadas dirimidas no hayan conocido la victoria en la competición.