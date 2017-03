Tena solicita “personalidad” para poner fin a la mala racha

Siete partidos y más de cuatro meses después de conseguir su última victoria a domicilio, el Racing acude a Tudela para intentar romper esta mala racha. “Tenemos que dar un paso al frente para lograr un resultado positivo”, anuncia el entrenador racinguista, Miguel Ángel Tena. El preparador, de hecho, recuerda que “sabemos cuál es el camino por lo hecho en los partidos de casa y también por los de la primera vuelta, así que vamos con la idea de cambiar la dinámica actual”. Y es que el preparador explica que “fuera de casa hay que hacer algo más para sacar puntos”, así que espera que la mentalidad sea clave para variar la línea de resultados.



El preparador descubre que “el camino es hacer frente a los partidos sin estar pendiente de lo que hace el rival, sino cogiendo tú el peso del partido”. Así que la idea que pretende trasladarle a la plantilla, como les comentó en la charla celebrada ayer antes de la sesión de entrenamiento realizada en el anexo de A Malata, es “creer que podemos sumar fuera de casa, ganar los partidos, estar convencidos. Y, si al final no se consigue, que no sea por no intentarlo”. Al menos, lo hecho en las últimas citas jugados en A Malata, resueltos todos ellos con victoria, dan cuenta de lo que debería mostrar para conseguir los tres puntos.



Es lo que el Racing tratará de buscar en un partido como el que mañana lo enfrenta al Tudelano, un rival que Tena califica como “complicado”, del que destaca que mantiene el bloque que la pasada temporada se clasificó para la fase de ascenso a Segunda y que este año, gracias a los fichajes realizados, ha ganado en experiencia y veteranía.



Dificultades

En lo que va de campeonato, el Tudelano ha sumado más puntos a domicilio (27) que en su feudo (13) y eso, a juicio de Miguel Ángel Tena, es el reflejo de que “es un equipo al que le gusta que el contrario lleve el peso del partido y, en cambio, se siente más cómodo haciendo su trabajo defensivo, llevando balones a las bandas y sacando centros al área cada vez que recuperan la pelota”.



A partir de demostrar más personalidad, teniendo el control del choque, es como espera el Racing ganar ante el Tudelano y, así, dejar la permanencia en Segunda B casi sentenciada a siete jornadas del final. Y es que, con esto pendiente, el cuadro verde confía en que una victoria más sea suficiente para sellar su permanencia dentro de una temporada que ha distado mucho de lo que se pretendía al comienzo de una campaña pensada para el ascenso. l