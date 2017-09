Tena: “En la segunda parte nos faltó buscar más los espacios para marcar”

La lectura que Miguel Ángel Tena hizo del partido contra el Deportivo Fabril hizo ver la justicia del empate final. En este sentido, el técnico reconocía que “en la segunda parte han estado mejor, porque tienen jugadores con una calidad exquisita, que te hacen mucho daño con espacios”. Sin embargo, el preparador racinguista lamentó que “estábamos defendiendo bien, teniendo una buena solidez defensiva para jugar a la contra, y en dos opciones pudimos marcar el segundo gol que buscábamos... pero el tanto anulado a Fran Sota es una pena. Por eso nos quedamos con mal sabor de boca”.

El técnico racinguista no quiso centrarse en la labor arbitral como razón del empate finalk. “Se equivocó, igual que nos equivocamos los entrenadores”, dijo antes de decir que “el árbitro no ha tenido ninguna culpa en el resultado. Es verdad que si no hubiese pitado fuera de juego en esa acción nos habríamos puesto 2-0, pero a lo largo del partido ha tenido sus aciertos y errores. Y meterse con el árbitro es la excusa más ridícula que puede haber en el fútbol. Hay cosas más importante que analizar dentro de tu propio equipo”.

En este sentido, Tena recordó que “en la segunda parte nos faltó tener más templanza y más paciencia para buscar los espacios que el rival nos iba a dejar”. De todas maneras, el preparador apuntó que “estoy muy contento con la línea de trabajo del equipo, que es buena. Intentamos demostrar una gran solidez defensiva y su gol llegó en un desajuste. Hay que analizarlo para que no vuelva a suceder en los siguientes enfrentamientos”.

Acerca del hecho de que el cuadro verde ha demostrado más alternativas a la hora de componer un equipo titular, el preparador explicó que “mi obligación como entrenador es buscar opciones. Y los que han salido han demostrado darle aire al equipo. Esperemos que siga siendo así”. l