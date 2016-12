Tena no quiere opinar sobre los rumores de la llegada de jugadores

A pesar de que la situación del Racing no es la que se esperaba al principio de la temporada, el cuadro verde sigue siendo un conjunto atractivo para muchos de los futbolistas de la categoría, por la seriedad a la hora de asumir los compromisos con los futbolistas.

Por ello, ya son muchos los jugadores que se están ofreciendo para formar parte del cuadro ferrolano en la segunda parte de la competición.

Entre los nombres que han salido en los últimos días como posibles integrantes del conjunto departamental figuran los de Laro Setién, el hijo del técnico Quique Setién, y que Tena conoce de su etapa en Lugo y que no va a seguir en las filas del Racing de Santander. Sin embargo, el preparador racinguista destaca que “no voy a comentar todos los rumores que salgan, porque tendría que estar todo el día haciéndolo. Es cierto que lo conozco, pero no voy a hablar de jugadores hasta que no estén fichados y, por el momento, no hay nada”.

Por lo que se refiere a los tres jugadores a los que el club les comunicó que no cuenta con ellos y se pueden buscar equipo, Julio Delgado, Álex Felip y Sergio Martín, el entrenador racinguista manifiesta que “ellos saben cual es la situación que tienen aquí y le damos la posibilidad de que se busquen otro sitio en el que tener más oportunidades. Si no son capaces de encontrarlo, seguirán y serán tratados como uno más”.

Lo que sí está claro es que para que puedan llegar refuerzos, tienen que irse futbolistas y Tena tiene muy claro que “me gustaría conseguir un par de jugadores para el centro del campo, porque hemos tenido que utilizar a centrales en esa posición para hacernos más fuertes y ser menos vulnerables”.