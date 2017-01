Tena espera conseguir un acuerdo con los jugadores con los que no cuenta

Después de cinco resultados positivos, con cuatro victorias y un empate, el Racing ha conseguido escalar hasta la séptima plaza de la clasificación y comenzar a alejarse de los puestos de descenso.

Por contra, sigue a los mismos catorce puntos de las plazas de promoción de ascenso, un objetivo difícil de conseguir porque, para ello, el cuadro departamental debería realizar una segunda vuelta impoluta y que fallasen los equipos que le preceden en la clasificación.

Miguel Ángel Tena tiene muy claro que “nuestra intención es mirar semana a semana y ahora lo que nos preocupa es preparar bien el próximo partido ante el Guijuelo, que tiene un terreno de juego muy complicado”.

Además, el técnico añade que “lo que pretendemos es ganar cada partido y que cada jornada podamos ir subiendo un puesto en la tabla y llegar cuanto antes a los puntos necesarios para conseguir la permanencia. En ese momento, miraremos cuál es la situación real con los cuatro primeros y veremos a lo que somos capaces de llegar”.

Para poder hacer todo eso, el conjunto departamental tendrá que encontrar los refuerzos que pretende el preparador, principalmente para el centro del campo y para el lateral derecho. El entrenador castellonense manifiesta que “los jugadores con los que no cuento ya saben nuestra propuesta económica y deportiva. Mientras que no haya salidas no puede haber entradas y supongo que estarán mirando con sus agentes lo que más les conviene para no salir perjudicados, pero necesitamos que llegue gente para aportar cosas en el centro del campo”.

Por el momento, Velayos, Sergio Martín y Álex Felip siguen sin ceder en sus pretensiones.