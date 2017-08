Tena dice no estar contento con el nivel que el Racing dio en El Toralín

Entre el Racing que jugó contra el Coruxo en la primera jornada de liga y el que enfrentó a la Ponferradina en la segunda media un abismo. En el estreno del campeonato liguero del grupo l, el buen partido que el equipo ferrolano completó en A Malata recibió el premio de la victoria. En cambio, en su primer encuentro como visitante, tal y como explicó el técnico Miguel Ángel Tena, “restando la primera parte, que ha sido bastante igualada, en la segunda la Ponferradina ha demostrado ser mejor que nosotros en todos los aspectos”. De ahí que admitiese que “no puedo estar contento con el juego”.

Solo la falta de efectividad del cuadro berciano en el área racinguista hizo que el partido acabase en empate sin goles, porque el cuadro verde se mostró errático en los pases y escaso en las ayudas. “Hemos cometido muchísimas imprecisiones y por eso el rival nos creó muchas ocasiones, más que nada por indecisiones nuestras cerca del área”, explicó. En resumen, el punto eleva a cuatro los sumados por el equipo ferrolano en lo que va de competición, lo que lo lleva a la séptima posición, a dos de Rayo Majadonda, San Sebastián de los Reyes, Rápido de Bouzas y Navalcanero, que han ganado sus dos partidos.



Solidaridad

Ese buen trabajo defensivo fue, para el entrenador racinguista, lo mejor del partido del pasado sábado. “Solamente puedo felicitar a los jugadores por el esfuerzo y el trabajo defensivo, que es de envidiar, porque no es fácil irse con la portería a cero después de tantos minutos sin el balón. Por eso les he dado la enhorabuena por el punto conseguido”, apuntó el preparador castellonense a la hora de valorar el resultado conseguido finalmente en el terreno de juego de el Toralín.

De todas formas, el preparador racinguista también anunció que “vamos a tener que corregir muchísimas cosas durante la semana. Nosotros intentamos sumar puntos a través de lo que creemos: combinar bien la pelota, tener la posesión... Y eso no lo hemos hecho”, concedió el técnico racinguista en la rueda de prensa posterior del partido. Así que en el partido de la semana que viene contra el Deportivo Fabril, el cuadro verde espera volver a la buena línea de su primer encuentro. l