Tena “desmonta” los rumores sobre la llegada de futbolistas

En los últimos días se disparan los rumores sobre los puntos de destino de algunos jugadores y el Racing también entra en esas quinielas.



Sin ir más lejos, ayer el Diario de Córdoba publicaba un artículo en el que indica que el extremo derecho Donoso, que no contó con demasiadas oportunidades en Segunda División va a ser cedido para la próxima campaña. Entre las opciones que ponía que se barajan están la Ponferradina, el Lealtad y el Racing.



Sin embargo, el entrenador del conjunto departamental, Miguel Ángel Tena niega ese extremo y comenta que “a mi nadie del Córdoba me ha dicho nada de esa posibilidad y tampoco nos llamó su representante”.



El técnico también añade que “es cierto que es un futbolistas que conozco, ya de su etapa en el Sporting B. Es un buen futbolista, pero no sé nada de esa posibilidad y supongo que antes de tomar esa decisión el Córdoba hará la pretemporada, que es lo que nos pasa con el Celta y el Depor, que no van a tomar decisiones con algunos futbolistas hasta la pretemporada, lo que nos complica las cosas”.



Otra de las posibilidades que se barajaban ayer desde Murcia es que el central del Ucam murciano, equipo que acaba de descender de Segunda División, Hugo Álvarez, también podría estar en la órbita del cuadro verde. Además, barajan al Pontevedra como otro de los candidatos a hacerse con sus servicios.



Tena se expresa en términos muy parecidos a los que lo hacia con el tema de Donoso, al destacar que “ni siquiera me lo han ofrecido como para decir que nos interesa. Es cierto que también lo conozco y que es un buen jugador, pero nadie nos ha llamado para ofrecerlo, por lo que no puedo decir nada más”.



El preparador racinguista añade que “por el momento no hay muchos movimientos, salvo el Pontevedra, que ya hizo varias incorporaciones, pero la gente suele querer esperar a que terminen los play-off antes de tomar decisiones importantes para su futuro, por lo que no hay mucho que contar”.



Joseba

Tena también reconoce que “por el momento al único jugador al que le hemos hecho una oferta es a Joseba Beitia, porque es un futbolista que conozco bien y que me gusta mucho. Pero soy consciente de que hay muchos equipos interesados en él y que, seguramente, no seamos el que más dinero le ofrezcamos. Por eso tendrá que decidir cuál es el equipo que va a elegir para jugar”.