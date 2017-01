Tena confirma que no convocará a Velayos, Álex Felip y Sergio Martín

El entrenador del Racing, Miguel Ángel Tena, confirmó al finalizar el entrenamiento de ayer de su formación, que “con los jugadores que en el club estimamos que tienen que salir, hemos sido claros y estamos igual, por lo que salvo algún contratiempo, no van a entrar en la convocatoria para el partido de Guijuelo”.

De esa forma, Álex Felip, Velayos y Sergio Martín se quedaran en Ferrol y no se desplazarán hasta tierras salmantinas y el que sí que se espera que esté en la lista de convocados es Sergio de Paz, del que el técnico destaca que “ha llegado bien de ritmo de entrenamientos y solo le faltan minutos de juego que en el Celta B no dispuso, porque Kevin está realizando una gran temporada. Destaca sobre todo su ilusión, porque es ferrolano, y el compromiso con el que llega”.

En cuanto a la contienda de mañana, el entrenador racinguista manifiesta que “se juntan varias cosas, un clima con temperaturas bajas, que hagan que te puedas enfriar con los parones, una superficie donde el bote no es habitual y, por eso, tenemos que ser capaces de estar muy atentos y concentrados para las segundas jugadas, que pueden ser claves en el desarrollo del encuentro”.

Además, el técnico añade que “ellos están en una situación comprometida, pero en el último partido en casa demostraron que están muy habituados a ese tipo de campo, marcando seis goles ante el Palencia. Por eso, tenemos claro que va a ser un partido complicado y que nos va a exigir mucho”.

En cuanto al once que pondrá en liza, después de la buena racha que atraviesa el cuadro verde, Tena señala que “aun tengo que decidirlo, pero es cierto que hay que tratar de aprovechar la dinámica positiva que llevamos. Todavía queda un entrenamiento y después pensaré definitivamente el equipo”.

Lo que sí confirma el preparador racinguista es que “Juan ha entrenado con normalidad en los últimos días y sí no hay ningún contratiempo, sí que se desplazará con el equipo y estará en condiciones para jugar si lo estimamos oportuno”.

El preparador del cuadro verde también comenta que “tenemos muy claro que nos tenemos que centrar en cada semana e ir cumpliendo objetivos a corto plazo. Ahora en lo que nos ­preocupa es este partido y vamos a tratar de ir a por el triunfo, como en el resto de encuentros, aunque somos conscientes de la dificultad que entraña el choque por diferentes motivos”.

Los componentes de la plantilla racinguistas están citados esta mañana, a las 10.00 horas, para llevar a cabo la última sesión de entrenamiento. A su finalización, el cuerpo técnico dará a conocer la lista de los jugadores que, a las 15.00 horas, emprenderán el desplazamiento hasta la localidad salmantina de Guijuelo.