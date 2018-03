Tembrás y Felpeto, en el Open de España

Sin tiempo para el descanso en este mes de marzo, el taekwondista de As Pontes Gabriel Tembrás Corrales intentará seguir incrementando este fin de semana su casillero de puntos de cara a lograr una plaza para el Mundial de China-Taipei.

Y es que tras sus destacadas actuaciones tanto en el reciente Open de Andalucía –puntuable para el ranking nacional– como en el Campeonato de España junior, el del Club Moo Duk Kwan de Vilalba afronta ahora la decimosexta edición del Open Internacional de España. Una cita que se desarrollará este fin de semana en el pabellón Pedro Fernándiz en la ciudad de Alicante y al que Tembrás no acudirá solo. Así, tras la decisión de la Federación Autonómica de no permitir el concurso de Beatriz Felpeto en las pruebas por parejas en la competición de Málaga, la también pontesa volverá al tatami con su habitual compañero. Los del club vilalbés entrarán en liza tanto en las pruebas de técnica –”poomsae”– como en la de “freestyle”.

Unas competiciones que arrancarán ya en la jornada de hoy y que se prolongarán hasta mañana. Cabe recordar que de cuajar un buen papel, Tembrás prácticamente se aseguraría el billete para el Mundial, si bien la decisión final la tomará una comisión técnica.