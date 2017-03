Tembrás y Felpeto dan la cara en el Nacional absoluto

La pareja formada por Gabriel Tembrás y Beatriz Felpeto sigue dándole alegrías al taekwondo gallego. Los deportistas de As Pontes demostraron estar perfectamente sincronizados para proclamarse campeones de España, dentro de la categoría junior en la modalidad de “freestyle”. Lo hicieron en el marco de un campeonato complicado, en el que la mayor parte de los cuadros se resolvieron por márgenes muy escasos y en el que los deportistas del Moo Duk Kwan no desmerecieron.



Esa igualdad jugó en contra de la pareja pontesa en la otra cita en la que compitieron, la de “pumse”, en la que finalmente se tuvieron que conformar con la tercera posición



En el terreno individual, Tembrás demostró que tiene mimbres para optar a liderar el ranking nacional, aunque en este caso hubo que conformarse con sendas medallas de plata en los dos cuadros en los que participó. En el de técnica, desbancado por el catalán Christian Villar, un reputado deportista que ya compitió en el Campeonato del Mundo, pero cuyo nivel está al alcance de Gabriel Tembrás. En “freestyle” cedió el oro a otro competidor, en este caso también de la selección gallega.



Buenos resultados, tanto individuales como por parejas que los locales deberán “refrendar” en el Open de España y en algún otro campeonato nacional si quieren hacerse con la primera posición del ranking español y acudir al Europeo en todas las modalidades. Para una de ellas, la de “freestyle”, ya sellaron su clasificación como medallistas en la última Copa Presidente disputada en Alemania.



Junto con ellos, también acudieron al evento infantil otros cuatro deportistas del Moo Duk Kwan, dos de ellos de As Pontes –Erika Fernández y Cristina Sierra–. En su caso, ganar experiencia era el objetivo y, aunque los nervios jugaron en su contra y no ofrecieron todo su potencial, dejaron patente que pueden competir a este nivel. n